ChatGPT, OpenAI
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:15

Искусственный интеллект меняет всё: программисты в шоке от скорости работы

Генеральный директор DX Heroes: ИИ ускоряет работу ИТ-команд на 30–40%

Создавать фотографии и видео, почти неотличимые от реальности, решать сложные уравнения или ускорять работу программистов — всё это уже умеет искусственный интеллект. Но вместе с этим он по-прежнему склонен к так называемым "галлюцинациям" и требует проверки.

Сегодня развитие ИИ идёт настолько стремительно, что эксперты предсказывают его переход к самостоятельному принятию решений и автоматизации задач, которые ещё недавно считались слишком сложными для машин.

Второй пилот в работе и развлечениях

"Сегодня искусственный интеллект — очень надёжный партнёр для всех профессий. Он выполняет роль второго пилота, помогая с идеями, предложениями и обратной связью. Он отлично подходит не только для работы, но и для развлечений, например, для терпеливого объяснения детям во время поездки на машине", — заявил технический директор MoroSystems Радек Тайхманн.

По его словам, новые модели ИИ особенно сильны в поиске: они способны собирать и анализировать информацию, формируя подробные обзоры и исследования. "Например, если вам нужно получить информацию о продукте для запуска на общеевропейском рынке, ИИ может подготовить подробное маркетинговое исследование с предложениями для следующего шага", — отметил он.

Ускорение работы в ИТ

Генеральный директор DX Heroes Прокоп Шимек подчеркнул, что ИИ значительно повышает эффективность разработки.

"Современный ИИ преуспевает прежде всего в генерации кода и ускорении разработки, где мы наблюдаем ускорение работы ИТ-команд на 30-40 процентов. Скорость создания прототипов поражает: сегодня можно создать функциональное приложение за считанные минуты, тогда как раньше на это уходили недели", — сказал он.

Генеральный директор Productboard Хуберт Палан убеждён, что технологии уже делают доступными те навыки, которые раньше требовали профессиональной подготовки.

"Мы приближаемся к эпохе, когда ИИ-агенты смогут справляться со сложными задачами и самостоятельно находить решения, без необходимости точных инструкций", — добавил он.

Новый Интернет

По мнению главы консалтинговой компании FLO Андрея Гаека, искусственный интеллект — это не просто инструмент, а технологический прорыв масштаба появления Интернета. Он видит в нём универсального помощника, который в ближайшие годы будет незаметно выполнять множество рутинных задач на фоне.

Директор инвестиционного подразделения RockawayQ Михал Шмида, прогнозирует интеграцию ИИ в автомобили, смартфоны и бытовых роботов.

Основатель StartupJobs Филип Микшик, сравнивает прогресс систем с расширяющимся горизонтом.

"Если мы сейчас попросим его написать страницу текста, это будет здорово, если же мы попросим его написать целую книгу, результат пока не будет хорошим. Но это лишь вопрос времени, когда страница превратится в целую главу, а затем и в книгу", — заявил он.

Иллюзии и ограничения

Несмотря на успехи, у ИИ остаются слабые стороны. "Проблема остаётся в надёжности, поскольку постоянно приходится проверять выходные данные на наличие ошибок, так называемых галлюцинаций. Лично я бы не стал доверять ему, например, управление критической инфраструктурой", — отметил Шимек.

Гаек добавил, что машина не способна мыслить так, как человек: ей доступна огромная база знаний, но нет гибкости и опыта. Он считает, что ближайшая задача технологий — улучшение надёжности и безопасности.

"Хотя в его названии есть слово "интеллект", это очень умная машина, но всё же машина. Поэтому, если мы дадим ей неясные или неточные инструкции, которые человек поймёт, читая между строк, результат работы ИИ будет плохим", — отметил Микшек.

Будущее за ИИ-агентами

Генеральный директор и сооснователь Apify Ян Чурн уверен, что ключевой тренд — это развитие ИИ-агентов.

"Такие приложения, как Claude или ChatGPT, станут инструментами, с помощью которых мы будем контролировать всё: от электронной почты до оформления заказов", — подчеркнул он.

Эксперты сходятся в одном: ИИ уже изменил то, как мы работаем и общаемся, и этот процесс только набирает обороты.

