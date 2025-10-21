Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
цифровая панель
цифровая панель
© https://www.mos.ru/news by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:16

Алгоритм в помощь учителю: как Pearson нашла способ внедрить ИИ и не провалиться

Продажи Pearson выросли на 4% — рост обеспечили онлайн-курсы с искусственным интеллектом

Продажи Pearson за три месяца до конца сентября выросли на 4%, а с начала года — на 2%. Наибольший вклад внесло подразделение виртуального обучения: его доход увеличился на 17% благодаря росту числа студентов. Онлайн-школы компании активно внедряют инструменты искусственного интеллекта в учебные материалы, и, как утверждает руководство, всё больше данных подтверждает, что эти технологии реально улучшают результаты учащихся.

"Мы видим, что ИИ помогает студентам учиться эффективнее", — отметил генеральный директор Омар Аббош.

Образовательные продукты нового поколения

Pearson сегодня — это не только издатель учебников, но и разработчик цифровых решений. Среди ключевых проектов — модуль AI Literacy, обучающий студентов правильному и безопасному использованию искусственного интеллекта. Другой пример — Study Prep, платформа, где видеоуроки и живые сессии с преподавателями сочетаются с адаптивными ИИ-инструментами, подбирающими материал под способности конкретного ученика.

Компания также внедрила чат-бота для изучения английского языка — приложение используется более чем миллионом студентов в Китае. Оно помогает отрабатывать произношение, грамматику и ведение диалога, корректируя ошибки в реальном времени.

Почему успех Pearson — редкость

На фоне впечатляющих результатов компании особенно заметен контраст с более широкой статистикой отрасли. Согласно исследованию Массачусетского технологического института, опубликованному летом, около 95% корпоративных ИИ-пилотов не приносят прибыли. Эта цифра вызвала панику на фондовом рынке и обострила дискуссию о том, является ли искусственный интеллект скорее модным словом, чем реальным инструментом.

Однако авторы исследования подчеркнули, что большинство неудач объясняются "пробелом в обучении": компании внедряют технологии, не понимая, как адаптировать под них свои процессы. Без пересмотра методов работы ИИ просто не успевает учиться и корректировать решения.

Pearson же пошла по противоположному пути — внедряет искусственный интеллект не ради демонстрации инновационности, а ради повышения эффективности.

Сравнение подходов к внедрению ИИ

Подход Характеристика Пример результата
Массовое внедрение без адаптации Использование готовых ИИ-платформ без учета специфики бизнеса 95% проектов неокупаемы
Точечная интеграция Подстройка алгоритмов под конкретные процессы Устойчивый рост прибыли и вовлеченности
Pearson Внедрение ИИ в учебные продукты, основанное на данных и обратной связи Рост продаж на 4% в Q3, улучшение показателей обучения

Как Pearson дошла до цифрового лидерства

Компания прошла длинный путь трансформации. Её история начинается в середине XIX века — тогда Pearson занималась строительством, затем перешла в нефтяной и банковский бизнес, а позже в энергетику. Во второй половине XX века конгломерат переключился на медиа и издательство, купив Financial Times, The Economist и Penguin Books.

К 1990-м годам руководство решило сосредоточиться на образовании. Именно этот стратегический поворот позволил компании выжить в эпоху цифровых платформ и онлайн-обучения.

Советы шаг за шагом: как внедрять ИИ в образовании

  1. Начните с анализа данных. Pearson использует статистику прохождения курсов и успеваемости для подбора подходящих алгоритмов.

  2. Создайте узкие модели. Алгоритмы компании решают конкретные задачи: адаптируют тесты, подбирают упражнения, оценивают прогресс.

  3. Внедряйте ИИ в уже работающие системы. Это позволяет избежать сбоев и сопротивления пользователей.

  4. Обеспечьте прозрачность. В обучении важно, чтобы ученики понимали, как именно ИИ оценивает их результаты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Компании внедряют ИИ, не меняя организационные процессы.

  • Последствие: Алгоритмы не приносят пользы, бюджеты тратятся впустую.

  • Альтернатива: Интеграция ИИ в конкретные задачи — например, как делает Pearson, внедряя систему оценки письменных работ и прогноза успеваемости.

А что если ИИ действительно научится учить лучше человека?

Этот вопрос сегодня волнует и педагогов, и инвесторов. Pearson рассматривает ИИ не как замену преподавателя, а как партнёра: алгоритмы берут на себя рутинные задачи — проверку тестов, подбор материалов, анализ ошибок. Освободившееся время преподаватели тратят на индивидуальную работу с учениками.

Плюсы и минусы использования ИИ в образовании

Плюсы Минусы
Индивидуальный подход к каждому студенту Риск зависимости от технологий
Ускорение оценки знаний Возможные ошибки алгоритмов
Доступность качественного обучения онлайн Проблемы с защитой персональных данных
Снижение затрат на администрирование Необходимость постоянной настройки систем

FAQ

Как Pearson применяет искусственный интеллект?
Компания внедряет ИИ в платформы онлайн-обучения, чат-боты для изучения языков и системы адаптивного тестирования.

Сколько стоят продукты Pearson с ИИ?
Стоимость варьируется в зависимости от курса и региона: онлайн-программы начинаются примерно от 50 долларов в месяц.

Что делает Pearson отличной от конкурентов?
Фокус на образовательной эффективности, а не на технологических показателях. Компания измеряет успех по результатам студентов и росту вовлеченности.

Мифы и правда

Миф: Искусственный интеллект заменит преподавателей.
Правда: ИИ автоматизирует рутину, но не может заменить живое взаимодействие и педагогический опыт.

Миф: Алгоритмы Pearson обучают всех одинаково.
Правда: Модели персонализируют контент на основе индивидуальных данных учащегося.

Миф: Вся прибыль компании теперь от ИИ.
Правда: ИИ — лишь часть комплексной цифровой стратегии, которая включает традиционные курсы и лицензионные программы.

3 интересных факта

• Приложение Pearson для изучения английского языка используется более чем в 50 странах.
• За последние пять лет акции компании выросли на 118%.
• Pearson инвестирует в обучение преподавателей работе с ИИ, чтобы повысить качество преподавания.

Исторический контекст

Смена курса в 1990-х годов от традиционного издательства к цифровому обучению стала одним из первых примеров "умной трансформации" в медиаотрасли. Сейчас Pearson вновь подтверждает свою репутацию компании, способной переизобретать себя в эпоху технологических сдвигов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Fujitsu представила самый лёгкий ноутбук в мире — FMV UX-K3 весом 600 граммов сегодня в 3:36
Меньше килограмма? Забудьте — теперь ультрабуки соревнуются за полкило

Fujitsu побила мировой рекорд, выпустив ноутбук весом всего 600 граммов. Что удалось сохранить в корпусе толщиной 1,2 см — и на чём инженерам пришлось сэкономить?

Читать полностью » Kohler представила Dekoda — камеру за $599 для анализа здоровья по содержимому унитаза сегодня в 2:26
Камера в унитазе за $599: Kohler обещает следить за вашим здоровьем — и стулом

Kohler выпустила Dekoda — камеру для унитаза за $599, которая анализирует содержимое чаши и оценивает состояние здоровья. Но готовы ли пользователи к такому уровню наблюдения?

Читать полностью » Стартап 1001 AI Билала Абу-Газале привлёк $9 млн для создания ИИ-инфраструктуры Ближнего Востока сегодня в 1:26
ИИ начал управлять стройками и аэропортами: Ближний Восток строит цифровой мозг инфраструктуры

Билал Абу-Газале запускает 1001 AI — стартап, который хочет сделать инфраструктуру Ближнего Востока умной. Как ИИ поможет аэропортам, стройкам и нефтегазу работать эффективнее?

Читать полностью » Физик Алекс Лупсаска проверил GPT-5 Pro на задаче о симметриях чёрной дыры Керра сегодня в 0:26
GPT-5 заглянул внутрь чёрной дыры — и нашёл симметрию быстрее, чем человек

Физик Алекс Лупсаска проверил GPT-5 Pro задачей о симметрии черной дыры Керра — и модель нашла решение за полчаса. Что это значит для науки и роли ИИ в теоретической физике?

Читать полностью » Copilot в Windows 11 теперь доступен на любых компьютерах — Microsoft вчера в 23:27
Говори, что делать — и он сделает: Copilot научился видеть, слышать и кликать за тебя

Microsoft сделала ИИ-дополнения доступными для всех ПК с Windows 11. Copilot теперь умеет видеть экран, слушать голос и выполнять команды пользователя.

Читать полностью » Google внедрила систему распознавания эмоций в голосовой ассистент Gemini Live вчера в 22:55
ИИ теперь слышит сердцем: как голосовой ассистент Google научился понимать настроение человека

Google внедрила в Gemini Live технологию, способную распознавать настроение собеседника по голосу. Как работает "нативный звук" и зачем он нужен пользователям Android?

Читать полностью » Reddit Answers распространяет опасные советы в медицинских сообществах вчера в 21:16
Мы бы отключили, если бы могли: медики бьют тревогу из-за советов искусственного разума

ИИ-функция Reddit Answers вызвала бурю в медицинских сообществах: модераторы предупреждают о дезинформации, но не могут её отключить. Почему это стало проблемой?

Читать полностью » Блогер Michi NekoMichi выявил ошибку ввода текста на iPhone с iOS 16 вчера в 20:53
Apple снова облажалась: пользователи бьют тревогу из-за странного бага с клавиатурой

Блогер показал, что сбой клавиатуры в iOS — не иллюзия, а реальный баг, который искажает ввод текста даже при правильных нажатиях.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Газовые плиты не вредят здоровью при регулярной проверке оборудования — Алексей Лодягин
Наука
Гигантура: глубоководная рыба, которая ловит добычу с помощью телескопических глаз – биологи
Красота и здоровье
Медик объяснила, почему вакцинация остаётся главным способом профилактики гриппа
Спорт и фитнес
Дмитрий Гончаров: большинству людей достаточно 6000–7000 шагов в день
Садоводство
Учёные: грибок парши зимует в опавших листьях — садоводам советуют проводить обработку осенью
Туризм
Эксперты рассказали, что посмотреть на Пхукете: лучшие пляжи, храмы и экопарки
Красота и здоровье
Елена Малышева и Герман Гандельман рассказали, почему у женщин после менопаузы повышается риск остеопороза
Авто и мото
Учёные выяснили, что тормозная пыль наносит лёгким больший вред, чем дизельные выхлопы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet