Алгоритм в помощь учителю: как Pearson нашла способ внедрить ИИ и не провалиться

Продажи Pearson за три месяца до конца сентября выросли на 4%, а с начала года — на 2%. Наибольший вклад внесло подразделение виртуального обучения: его доход увеличился на 17% благодаря росту числа студентов. Онлайн-школы компании активно внедряют инструменты искусственного интеллекта в учебные материалы, и, как утверждает руководство, всё больше данных подтверждает, что эти технологии реально улучшают результаты учащихся.

"Мы видим, что ИИ помогает студентам учиться эффективнее", — отметил генеральный директор Омар Аббош.

Образовательные продукты нового поколения

Pearson сегодня — это не только издатель учебников, но и разработчик цифровых решений. Среди ключевых проектов — модуль AI Literacy, обучающий студентов правильному и безопасному использованию искусственного интеллекта. Другой пример — Study Prep, платформа, где видеоуроки и живые сессии с преподавателями сочетаются с адаптивными ИИ-инструментами, подбирающими материал под способности конкретного ученика.

Компания также внедрила чат-бота для изучения английского языка — приложение используется более чем миллионом студентов в Китае. Оно помогает отрабатывать произношение, грамматику и ведение диалога, корректируя ошибки в реальном времени.

Почему успех Pearson — редкость

На фоне впечатляющих результатов компании особенно заметен контраст с более широкой статистикой отрасли. Согласно исследованию Массачусетского технологического института, опубликованному летом, около 95% корпоративных ИИ-пилотов не приносят прибыли. Эта цифра вызвала панику на фондовом рынке и обострила дискуссию о том, является ли искусственный интеллект скорее модным словом, чем реальным инструментом.

Однако авторы исследования подчеркнули, что большинство неудач объясняются "пробелом в обучении": компании внедряют технологии, не понимая, как адаптировать под них свои процессы. Без пересмотра методов работы ИИ просто не успевает учиться и корректировать решения.

Pearson же пошла по противоположному пути — внедряет искусственный интеллект не ради демонстрации инновационности, а ради повышения эффективности.

Сравнение подходов к внедрению ИИ

Подход Характеристика Пример результата Массовое внедрение без адаптации Использование готовых ИИ-платформ без учета специфики бизнеса 95% проектов неокупаемы Точечная интеграция Подстройка алгоритмов под конкретные процессы Устойчивый рост прибыли и вовлеченности Pearson Внедрение ИИ в учебные продукты, основанное на данных и обратной связи Рост продаж на 4% в Q3, улучшение показателей обучения

Как Pearson дошла до цифрового лидерства

Компания прошла длинный путь трансформации. Её история начинается в середине XIX века — тогда Pearson занималась строительством, затем перешла в нефтяной и банковский бизнес, а позже в энергетику. Во второй половине XX века конгломерат переключился на медиа и издательство, купив Financial Times, The Economist и Penguin Books.

К 1990-м годам руководство решило сосредоточиться на образовании. Именно этот стратегический поворот позволил компании выжить в эпоху цифровых платформ и онлайн-обучения.

Советы шаг за шагом: как внедрять ИИ в образовании

Начните с анализа данных. Pearson использует статистику прохождения курсов и успеваемости для подбора подходящих алгоритмов. Создайте узкие модели. Алгоритмы компании решают конкретные задачи: адаптируют тесты, подбирают упражнения, оценивают прогресс. Внедряйте ИИ в уже работающие системы. Это позволяет избежать сбоев и сопротивления пользователей. Обеспечьте прозрачность. В обучении важно, чтобы ученики понимали, как именно ИИ оценивает их результаты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Компании внедряют ИИ, не меняя организационные процессы.

Последствие: Алгоритмы не приносят пользы, бюджеты тратятся впустую.

Альтернатива: Интеграция ИИ в конкретные задачи — например, как делает Pearson, внедряя систему оценки письменных работ и прогноза успеваемости.

А что если ИИ действительно научится учить лучше человека?

Этот вопрос сегодня волнует и педагогов, и инвесторов. Pearson рассматривает ИИ не как замену преподавателя, а как партнёра: алгоритмы берут на себя рутинные задачи — проверку тестов, подбор материалов, анализ ошибок. Освободившееся время преподаватели тратят на индивидуальную работу с учениками.

Плюсы и минусы использования ИИ в образовании

Плюсы Минусы Индивидуальный подход к каждому студенту Риск зависимости от технологий Ускорение оценки знаний Возможные ошибки алгоритмов Доступность качественного обучения онлайн Проблемы с защитой персональных данных Снижение затрат на администрирование Необходимость постоянной настройки систем

FAQ

Как Pearson применяет искусственный интеллект?

Компания внедряет ИИ в платформы онлайн-обучения, чат-боты для изучения языков и системы адаптивного тестирования.

Сколько стоят продукты Pearson с ИИ?

Стоимость варьируется в зависимости от курса и региона: онлайн-программы начинаются примерно от 50 долларов в месяц.

Что делает Pearson отличной от конкурентов?

Фокус на образовательной эффективности, а не на технологических показателях. Компания измеряет успех по результатам студентов и росту вовлеченности.

Мифы и правда

Миф: Искусственный интеллект заменит преподавателей.

Правда: ИИ автоматизирует рутину, но не может заменить живое взаимодействие и педагогический опыт.

Миф: Алгоритмы Pearson обучают всех одинаково.

Правда: Модели персонализируют контент на основе индивидуальных данных учащегося.

Миф: Вся прибыль компании теперь от ИИ.

Правда: ИИ — лишь часть комплексной цифровой стратегии, которая включает традиционные курсы и лицензионные программы.

3 интересных факта

• Приложение Pearson для изучения английского языка используется более чем в 50 странах.

• За последние пять лет акции компании выросли на 118%.

• Pearson инвестирует в обучение преподавателей работе с ИИ, чтобы повысить качество преподавания.

Исторический контекст

Смена курса в 1990-х годов от традиционного издательства к цифровому обучению стала одним из первых примеров "умной трансформации" в медиаотрасли. Сейчас Pearson вновь подтверждает свою репутацию компании, способной переизобретать себя в эпоху технологических сдвигов.