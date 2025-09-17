Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Горден Вагенер
Горден Вагенер
© commons.wikimedia.org by MercedesFan1990 is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:11

Главный дизайнер Mercedes бьёт тревогу: почему культовым авто угрожают нейросети

Главный дизайнер Mercedes Горден Вагенер: ИИ не способен создавать культовые автомобили

Главный дизайнер Mercedes прямо говорит: искусственный интеллект уже уверенно вошёл в автомобильный мир, но создавать по-настоящему культовые машины он пока не способен. Тема будущего дизайна, роли технологий и того, как будет меняться работа дизайнеров, сегодня волнует не только специалистов, но и миллионы автолюбителей.

ИИ и автодизайн: где граница возможностей

По словам Гордена Вагенера, нейросети в автомобильной индустрии сейчас применяются в основном для эскизов и быстрой визуализации идей. Они умеют накладывать световые эффекты, генерировать десятки вариантов передней оптики или форм кузова. Но когда речь заходит о том, чтобы придумать образ, который станет символом эпохи, алгоритмы бессильны.

"ИИ рисует красиво, но культовые авто пока не по зубам", — сказал Вагенер.

Дизайн Mercedes строится вокруг уникальности каждой модели: представительский S-Class должен транслировать элегантность, SL — спорт, а Maybach — роскошь. Такой подход помогает не потеряться в мире однотипных решений.

Сравнение: ИИ против дизайнеров

Критерий Искусственный интеллект Дизайнеры Mercedes
Скорость генерации Секунды Дни или недели
Креативность Ограничена шаблонами Уникальные решения
Стоимость Низкая Высокая
Эмоциональный образ Отсутствует Ярко выражен

Советы шаг за шагом: как бренды могут работать с ИИ

  1. Использовать нейросети для первичных концептов — быстрый набросок стиля или пропорций кузова.

  2. Применять алгоритмы при визуализации интерьеров — например, для вариантов подсветки салона.

  3. Отбирать лучшие решения вручную, чтобы избежать повторяющихся и банальных идей.

  4. Внедрять ИИ в презентационные материалы — создание фотореалистичных рендеров для маркетинга.

  5. Оставлять финальное слово за дизайнером, формирующим ДНК бренда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полная ставка на алгоритмы при создании внешности электромобиля.

  • Последствие: Потеря уникальности и узнаваемости бренда.

  • Альтернатива: Комбинация ИИ и ручного дизайна, как это делает Mercedes.

  • Ошибка: Игнорирование возможностей ИИ.

  • Последствие: Долгий цикл разработки, отставание от конкурентов.

  • Альтернатива: Использование нейросетей для оптимизации рутинных задач.

А что если…

А что если в будущем Mercedes действительно доверит проектирование ИИ? Тогда автомобили будут создаваться быстрее и дешевле, но компания рискует потерять ту самую "душу", которая отличает S-Class от любого другого седана. Вероятно, оптимальным сценарием станет союз: алгоритм обрабатывает рутину, а дизайнер задаёт направление.

Плюсы и минусы использования ИИ в дизайне

Плюсы Минусы
Быстрая генерация идей Однотипность и шаблонность решений
Снижение затрат Отсутствие эмоциональной глубины
Эксперименты без риска Недостаток индивидуальности
Поддержка маркетинга Риск вытеснения профессии дизайнера

FAQ

Как Mercedes применяет ИИ?
Нейросети используются для набросков и визуализаций, а также для работы с презентационными материалами.

Сколько стоит внедрение ИИ в дизайн?
Стоимость зависит от программных решений. Для крупных концернов это выгоднее, чем содержать дополнительные команды художников.

Что лучше для бренда: ИИ или человек?
Лучше комбинация: ИИ помогает в рутинных задачах, дизайнеры создают узнаваемый образ.

Мифы и правда

  • Миф: нейросети способны полностью заменить дизайнеров.

  • Правда: пока что ИИ не умеет создавать культовый стиль, а лишь генерирует вариации.

  • Миф: использование ИИ всегда удешевляет процесс.

  • Правда: экономия достигается только при грамотном сочетании алгоритмов и ручного труда.

Интересные факты

  1. Первый компьютерный рендеринг Mercedes появился ещё в 1980-х.

  2. Современные концепты компании часто рождаются из десятков вариантов, созданных ИИ.

  3. Электрический GL-C с подсвеченной решёткой радиатора появился случайно, после спонтанной идеи на встрече в Мюнхене.

