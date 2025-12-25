Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Владимир Путин подписывает документы
© kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:43

Путин поручил готовить людей к эпохе ИИ: переквалификация должна стать доступной для всех

Искусственный интеллект меняет рынок труда быстрее, чем успевают адаптироваться многие профессии, и это уже становится задачей государственной политики. Владимир Путин поручил создать условия для доступной переквалификации работников на фоне быстрого развития ИИ. Об этом сообщает ТАСС

Почему переквалификация становится необходимостью

По словам Путина, расширение применения искусственного интеллекта в производстве приведёт не только к модернизации процессов, но и к замещению отдельных операций — а значит, и части сотрудников. Он отметил, что ИИ будет влиять на структуру занятости и требования к кадрам, причём эти изменения носят долгосрочный характер и требуют системных решений.

Президент обратил внимание, что внедрение ИИ уже сейчас формирует новые ожидания от работников и меняет модели спроса на специалистов. Он обозначил эту трансформацию как масштабную и неизбежную.

Какие навыки будут востребованы

"Расширение использования искусственного интеллекта в производственных процессах будет не только замещать отдельные операции, а значит и сотрудников, но и, как уже сказал, создавать новые рабочие места — такие, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными, обладать инженерным мышлением, брать на себя ответственность", — сказал глава государства.

Что поручено обеспечить людям

Ключевым требованием президент назвал создание условий, при которых переквалификация будет доступной и понятной для работников. По его словам, людям нужно обеспечить "профессиональный переход" — то есть возможность безболезненно менять сферу или повышать уровень компетенций, не выпадая из рынка труда. Он подчеркнул необходимость открыть перед трудящимися новые возможности обучения, переобучения и роста квалификации в течение всей жизни.

ИИ как фактор долгосрочных изменений

Путин отметил, что изменения в экономике и требованиях к кадрам, вызванные внедрением ИИ, будут сохраняться в долгосрочной перспективе. По его словам, это значит, что подходы к подготовке специалистов должны быть системными, а не ситуативными. В частности, потребуется развивать направления, связанные с настройкой и контролем цифровых систем и профессиями, возникающими на стыке технологий и традиционных отраслей.

