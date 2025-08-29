Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 6:31

Трава, которая всегда зелёная: секрет ухоженного двора без хлопот

Искусственная трава или натуральный газон: что выбрать для двора по рекомендациям дизайнеров

Идеально зеленый и ухоженный двор в любое время года — мечта многих домовладельцев. Один из способов достичь этого — установка искусственной травы. Такой вариант не требует регулярного полива или стрижки и позволяет создать аккуратный ландшафт без сезонных проблем. Однако у него есть как плюсы, так и минусы, о которых стоит знать заранее.

Различие между газоном и искусственной травой

Термины "газон" и "искусственная трава" нередко употребляют как синонимы, но разница все же существует. Газон обычно имеет меньшую высоту ворса и более жесткую текстуру. Чаще всего его можно встретить на спортивных площадках и тренировочных полях.

Искусственная трава отличается более высоким ворсом и реалистичным внешним видом, максимально приближенным к натуральной траве. По словам владельца компании The Vine Garden Market Брайса Брока, в последние годы спрос на газон премиум-класса с большим ворсом заметно вырос, так как он дает более "живое" ощущение при ходьбе и не воспринимается как часть жесткого покрытия.

Преимущества

  1. Минимальный уход
    Искусственная трава избавляет владельцев от регулярной стрижки, прополки и удобрения. Для чистки достаточно промыть поверхность водой из шланга, а в случае сильных загрязнений можно использовать мойку высокого давления. Листья легко удаляются с помощью пластмассовых грабель или воздуходувки.
  2. Экономия воды
    Одно из главных преимуществ — сокращение расходов на полив. В жаркие месяцы натуральный газон требует в несколько раз больше воды, чтобы сохранить свежий вид. Использование искусственной травы помогает снизить счета за воду, хотя в сильную жару иногда все же рекомендуется поливать покрытие для охлаждения.

Недостатки

  1. Перегрев на солнце
    В летние дни искусственный газон сильно нагревается. Чтобы избежать ожогов у детей и домашних животных, владельцы нередко используют системы орошения или просто поливают поверхность из шланга перед прогулкой.
  2. Высокая стоимость установки
    Главный минус — высокая цена. По словам специалистов, качественный материал может стоить от 2 000 до 3 000 рублей за квадратный метр). Дополнительно придется оплатить работу ландшафтной компании, поскольку укладка требует профессиональной подготовки: снятия старой травы, выравнивания участка, установки дренажного слоя и барьера от сорняков.

Процесс обычно занимает от недели до двух.

Где можно использовать

Ландшафтные дизайнеры все чаще рекомендуют комбинировать натуральную и искусственную траву. Например, искусственный газон можно уложить на заднем дворе, где чаще гуляют дети и домашние животные, а передний двор оставить натуральным.

Некоторые владельцы полностью заменяют траву, избавляясь от хлопот по уходу, другие ограничиваются частичным использованием. При правильном уходе срок службы покрытия составляет 15-20 лет, что делает его долгосрочной инвестицией.

Искусственная трава — это решение для тех, кто хочет иметь ухоженный двор без лишних забот. Она требует значительных вложений на старте, но взамен дарит экономию времени и ресурсов в будущем.

