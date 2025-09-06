Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Древний череп
Древний череп
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:58

Как искусственная форма черепа в Италии ставит под вопрос нашу человеческую сущность

Археологи обнаружили череп с искусственной деформацией возрастом 12 тысяч лет

Задумывались ли вы, когда и почему наши предки впервые начали изменять форму своих черепов? Недавнее исследование итальянских ученых проливает свет на этот загадочный феномен, обнаружив самый древний пример искусственной деформации черепа в Европе.

Уникальная находка из пещеры Арене-Кандиде

В 1970-х годах в пещере Арене-Кандиде на северо-западном побережье Италии был найден череп взрослого мужчины с необычной удлинённой формой. Эта стоянка, датируемая поздним верхним палеолитом, служила местом захоронения охотников-собирателей. Ранее считалось, что деформация черепа могла быть вызвана травмой или болезнью в детстве. Однако новое исследование Флорентийского университета опровергло эту гипотезу.

Используя современные компьютерные методы и геометрическую морфометрию, ученые создали трёхмерную модель черепа AC12. Это позволило сравнить его с другими черепами из разных эпох — позднего верхнего палеолита, мезолита и неолита, как с естественными, так и с искусственно деформированными.

Анализ показал, что форма черепа была изменена намеренно ещё в детстве. Вероятнее всего, для этого голову обматывали плотными полосками ткани на протяжении нескольких лет, что привело к необратимой деформации.

Почему древние люди изменяли форму головы?

Причины, по которым наши предки прибегали к таким методам, остаются загадкой. Возможно, это было связано с эстетическими предпочтениями, социальным статусом или этнической принадлежностью. Практика искусственной модификации черепа была широко распространена, но значение её в разных культурах могло значительно варьироваться.

Возраст черепа AC12 оценивается в 12 190-12 620 лет, что делает его самым древним известным случаем искусственной модификации черепа на европейском континенте. Это открытие не только расширяет наши знания об истории человеческой культуры, но и подчеркивает важность современных технологий в антропологических исследованиях.

