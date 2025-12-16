Искусственные елки в Крыму: как не переплатить за праздник — топ-цены на новогодние деревья

В преддверии новогодних праздников жители Крыма активно интересуются покупкой искусственных елок, и ассортимент на рынке достаточно разнообразен. В продаже представлены модели разных размеров — от компактных настольных елок до трехметровых, предназначенных для просторных помещений и общественных пространств. Цены варьируются от нескольких тысяч до сотни тысяч рублей в зависимости от высоты, материала, наличия декора и подсветки, пишет РИА Новости Крым.

Бюджетный сегмент: от 110 см

Для небольших квартир и офисов самые доступные модели искусственных елок имеют высоту до 120 см. Так, зеленая ель из ПВХ с пластиковой подставкой, высотой до 120 см и диаметром 80-90 см, обойдется покупателю от 1 950 до 4 050 рублей. Если модель более массивная, с металлической подставкой и диаметром 130 см, то цена поднимется до 8 250 рублей. Эти елки подходят для тех, кто не готов тратить большие деньги, но хочет создать праздничную атмосферу в ограниченном пространстве.

Средний сегмент: 150-180 см

Наибольшим спросом пользуются елки высотой от 150 до 180 см. Такие деревья идеально подходят для большинства квартир. Например, ель высотой 150 см и диаметром от 90 до 102 см из ПВХ стоит от 6 170 до 7 740 рублей. Для тех, кто хочет чего-то более праздничного, есть "заснеженные" модели. Так, ель высотой 180 см без подсветки обойдется в 28 450 рублей, а "заснеженная" ель с подсветкой в том же размере стоит 37 970 рублей. Эти варианты обеспечивают отличное соотношение цены и качества для большинства покупателей.

Крупные елки: от 240 до 250 см

Для просторных помещений, офисов или торговых залов популярны елки высотой 240-250 см. Так, ель высотой 250 см можно приобрести за цену от 14 980 до 16 430 рублей. Однако модели с подсветкой стоят значительно дороже. Например, ель высотой 240 см с подсветкой стоит 62 990 рублей, а "заснеженная" версия с лампочками — 75 980 рублей. Эти елки предназначены для создания яркой атмосферы в больших пространствах и могут стать центральным элементом декора.

Максимальный размер и премиум-сегмент: 300 см

Для больших общественных пространств, холлов и витрин наибольшим спросом пользуются трехметровые елки. Самые доступные среди них выполнены из ПВХ, оснащены металлической подставкой, и их стоимость составляет 24-25 тысяч рублей. Диаметр нижнего яруса этих моделей достигает 170 см. В более высоком ценовом сегменте представлены литые модели с повышенной реалистичностью, которые стоят от 60 до 67 тысяч рублей. "Заснеженные" елки высотой 300 см предлагаются за 68 690 рублей. Самой дорогой моделью является ель с встроенной подсветкой, стоимость которой составляет 108 890 рублей.

Таким образом, в Крыму можно найти искусственную елку на любой бюджет — от компактных вариантов за 2-3 тысячи до премиальных моделей стоимостью свыше 100 тысяч рублей. Вне зависимости от выбора, искусственная ель станет отличным украшением для новогодних праздников.