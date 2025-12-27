Лесная магия отступает: привычный символ праздника исчезает без шума и споров

Новогодние привычки россиян всё заметнее смещаются в сторону практичности и устойчивых решений. Выбор главного символа праздника всё реже связан с живым деревом, а само оформление дома всё чаще становится альтернативой традиционной ёлке. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведённого банком "Русский стандарт".

Исследование фиксирует устойчивые тенденции, которые сохраняются уже несколько лет подряд. При этом меняется не только формат украшения дома, но и подход к празднованию Нового года в целом.

Искусственная ёлка как устойчивая норма

Согласно данным опроса, 60 процентов россиян планируют встретить Новый год с искусственной ёлкой. Этот показатель остаётся практически неизменным уже третий год подряд, что говорит о сформировавшемся предпочтении, а не о временной моде.

Живое дерево в этом году выбрали лишь 13 процентов респондентов. Причём их доля сократилась по сравнению с предыдущими годами: в 2023 и 2024 годах она составляла 16 процентов. Параллельно растёт число тех, кто отказывается от ёлки вовсе, ограничиваясь праздничным декором.

Домашний декор вместо дерева

В 2025 году 27 процентов участников опроса сообщили, что планируют просто украсить дом без установки ёлки. Для сравнения, в предыдущие два года этот показатель составлял 24 процента. Такой подход становится всё более популярным, особенно среди тех, кто ценит минимализм или ограничен в пространстве.

"Живую лесную красавицу поставят дома 13% респондентов (16% в 2024 и в 2023 гг.). И оставшиеся 27% планируют просто празднично украсить дом (24% в предыдущие два года)", — говорится в сообщении пресс-службы банка "Русский стандарт".

Как россияне встречают праздник

Абсолютное большинство опрошенных — 77 процентов - планируют встретить Новый год дома в семейном кругу. Этот формат остаётся доминирующим и подтверждает, что для многих праздник по-прежнему связан прежде всего с близкими, а не с внешними атрибутами.

Покупка подарков также подчиняется устоявшемуся сценарию. Основная часть респондентов приобретает их в декабре, однако 12 процентов сделали покупки заранее — во время осенних распродаж. В опросе приняли участие более двух тысяч человек — клиенты банка "Русский стандарт" и участники тематических групп в социальных сетях.