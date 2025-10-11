Артрит атакует молодых: врач предупредила, как перегрузки и стресс разрушают суставы
Многие привыкли считать, что артрит — болезнь пожилых. Однако врач, доктор медицинских наук Алеся Клименко предупреждает: заболевания суставов всё чаще встречаются у людей среднего возраста, а иногда — даже у детей. Современный ритм жизни, перегрузки и лишний вес значительно ускоряют развитие остеоартрита.
"О проблемах с суставами всё чаще сообщают пациенты в возрасте 40 лет. Тенденция связана с избыточными физическими нагрузками", — пояснила доктор медицинских наук Алеся Клименко.
Почему артрит "молодеет"
Раньше боли в суставах считались естественным спутником старости, но сегодня ситуация изменилась. Артрит всё чаще диагностируют у людей 30-45 лет, активно занимающихся спортом или ведущих сидячий образ жизни.
Проблема в том, что суставной хрящ изнашивается не только с возрастом, но и из-за неравномерных нагрузок, травм, стресса и избыточного веса.
Современные люди чаще проводят время за компьютером, мало двигаются или, наоборот, подвергают тело перегрузкам в тренажёрном зале без подготовки. Всё это повышает риск воспаления суставов и их преждевременного износа.
"Остеоартрит нужно диагностировать как можно раньше, чтобы начать лечение и улучшить качество жизни", — подчеркнула Клименко.
Артрит у молодых: причины и особенности
Медики отмечают, что у пациентов молодого возраста воспалительные заболевания суставов протекают быстрее, чем у пожилых. Это связано с активным обменом веществ и более выраженной реакцией организма на нагрузку.
Ключевые факторы развития артрита:
-
Лишний вес и ожирение. Избыточная масса тела создаёт постоянное давление на колени и тазобедренные суставы.
-
Травмы и растяжения. Даже незначительные повреждения при отсутствии лечения могут вызвать хроническое воспаление.
-
Интенсивные тренировки. Частые прыжки, бег по асфальту, поднятие тяжестей разрушают хрящ.
-
Сидячий образ жизни. Недостаток движения ухудшает питание суставов и вызывает застой.
-
Инфекции и аутоиммунные процессы. Иногда артрит развивается на фоне вирусных заболеваний или сбоев иммунитета.
Боль в суставах у подростков также не редкость. Она может быть следствием нарушений обмена веществ, гормональных перестроек или наследственной предрасположенности.
"Боль в суставах может встречаться даже у детей", — отметила Клименко.
Сравнение: артрит у пожилых и молодых
|Признак
|Артрит у пожилых
|Артрит у молодых
|Причина
|Износ хрящей, возрастные изменения
|Травмы, нагрузка, ожирение
|Симптомы
|Скованность по утрам, ноющая боль
|Острая боль, отёки, воспаление
|Темп прогрессирования
|Медленный
|Быстрый
|Лечение
|Поддерживающее
|Активная терапия и профилактика
|Прогноз
|Контроль состояния
|Возможность полного восстановления
А что если боль уже появилась?
При первых признаках — скованности, припухлости, щелчках — важно обратиться к врачу. Врач проведёт обследование: рентген, МРТ или анализ крови на воспалительные маркеры.
Современные методы позволяют выявить артрит на ранней стадии и остановить разрушение суставов. Назначаются препараты, улучшающие питание хряща (хондропротекторы), физиотерапия, лечебная гимнастика и коррекция образа жизни.
FAQ
Можно ли полностью вылечить артрит?
Да, если болезнь обнаружена на ранней стадии и назначено комплексное лечение.
Какие суставы чаще страдают?
Коленные, тазобедренные, плечевые и суставы пальцев.
Помогают ли витамины при артрите?
Да, особенно витамины D, С и Е, а также омега-3 жирные кислоты.
Можно ли заниматься спортом при артрите?
Да, но предпочтительны низкоударные виды — плавание, йога, пилатес.
Как отличить артрит от артроза?
Артрит — воспаление, сопровождающееся отёком и болью; артроз — разрушение хряща без выраженного воспаления.
