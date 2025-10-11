Артрит атакует молодых: врач предупредила, как перегрузки и стресс разрушают суставы

Многие привыкли считать, что артрит — болезнь пожилых. Однако врач, доктор медицинских наук Алеся Клименко предупреждает: заболевания суставов всё чаще встречаются у людей среднего возраста, а иногда — даже у детей. Современный ритм жизни, перегрузки и лишний вес значительно ускоряют развитие остеоартрита.

"О проблемах с суставами всё чаще сообщают пациенты в возрасте 40 лет. Тенденция связана с избыточными физическими нагрузками", — пояснила доктор медицинских наук Алеся Клименко.

Почему артрит "молодеет"

Раньше боли в суставах считались естественным спутником старости, но сегодня ситуация изменилась. Артрит всё чаще диагностируют у людей 30-45 лет, активно занимающихся спортом или ведущих сидячий образ жизни.

Проблема в том, что суставной хрящ изнашивается не только с возрастом, но и из-за неравномерных нагрузок, травм, стресса и избыточного веса.

Современные люди чаще проводят время за компьютером, мало двигаются или, наоборот, подвергают тело перегрузкам в тренажёрном зале без подготовки. Всё это повышает риск воспаления суставов и их преждевременного износа.

"Остеоартрит нужно диагностировать как можно раньше, чтобы начать лечение и улучшить качество жизни", — подчеркнула Клименко.

Артрит у молодых: причины и особенности

Медики отмечают, что у пациентов молодого возраста воспалительные заболевания суставов протекают быстрее, чем у пожилых. Это связано с активным обменом веществ и более выраженной реакцией организма на нагрузку.

Ключевые факторы развития артрита:

Лишний вес и ожирение. Избыточная масса тела создаёт постоянное давление на колени и тазобедренные суставы.

Травмы и растяжения. Даже незначительные повреждения при отсутствии лечения могут вызвать хроническое воспаление.

Интенсивные тренировки. Частые прыжки, бег по асфальту, поднятие тяжестей разрушают хрящ.

Сидячий образ жизни. Недостаток движения ухудшает питание суставов и вызывает застой.

Инфекции и аутоиммунные процессы. Иногда артрит развивается на фоне вирусных заболеваний или сбоев иммунитета.

Боль в суставах у подростков также не редкость. Она может быть следствием нарушений обмена веществ, гормональных перестроек или наследственной предрасположенности.

"Боль в суставах может встречаться даже у детей", — отметила Клименко.

Сравнение: артрит у пожилых и молодых