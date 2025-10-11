Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Боль в суставе
Боль в суставе
© Freepik by freepik is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:26

Артрит атакует молодых: врач предупредила, как перегрузки и стресс разрушают суставы

Доктор Клименко предупредила, что артрит всё чаще развивается у людей до 40 лет

Многие привыкли считать, что артрит — болезнь пожилых. Однако врач, доктор медицинских наук Алеся Клименко предупреждает: заболевания суставов всё чаще встречаются у людей среднего возраста, а иногда — даже у детей. Современный ритм жизни, перегрузки и лишний вес значительно ускоряют развитие остеоартрита.

"О проблемах с суставами всё чаще сообщают пациенты в возрасте 40 лет. Тенденция связана с избыточными физическими нагрузками", — пояснила доктор медицинских наук Алеся Клименко.

Почему артрит "молодеет"

Раньше боли в суставах считались естественным спутником старости, но сегодня ситуация изменилась. Артрит всё чаще диагностируют у людей 30-45 лет, активно занимающихся спортом или ведущих сидячий образ жизни.
Проблема в том, что суставной хрящ изнашивается не только с возрастом, но и из-за неравномерных нагрузок, травм, стресса и избыточного веса.

Современные люди чаще проводят время за компьютером, мало двигаются или, наоборот, подвергают тело перегрузкам в тренажёрном зале без подготовки. Всё это повышает риск воспаления суставов и их преждевременного износа.

"Остеоартрит нужно диагностировать как можно раньше, чтобы начать лечение и улучшить качество жизни", — подчеркнула Клименко.

Артрит у молодых: причины и особенности

Медики отмечают, что у пациентов молодого возраста воспалительные заболевания суставов протекают быстрее, чем у пожилых. Это связано с активным обменом веществ и более выраженной реакцией организма на нагрузку.

Ключевые факторы развития артрита:

  • Лишний вес и ожирение. Избыточная масса тела создаёт постоянное давление на колени и тазобедренные суставы.

  • Травмы и растяжения. Даже незначительные повреждения при отсутствии лечения могут вызвать хроническое воспаление.

  • Интенсивные тренировки. Частые прыжки, бег по асфальту, поднятие тяжестей разрушают хрящ.

  • Сидячий образ жизни. Недостаток движения ухудшает питание суставов и вызывает застой.

  • Инфекции и аутоиммунные процессы. Иногда артрит развивается на фоне вирусных заболеваний или сбоев иммунитета.

Боль в суставах у подростков также не редкость. Она может быть следствием нарушений обмена веществ, гормональных перестроек или наследственной предрасположенности.

"Боль в суставах может встречаться даже у детей", — отметила Клименко.

Сравнение: артрит у пожилых и молодых

Признак Артрит у пожилых Артрит у молодых
Причина Износ хрящей, возрастные изменения Травмы, нагрузка, ожирение
Симптомы Скованность по утрам, ноющая боль Острая боль, отёки, воспаление
Темп прогрессирования Медленный Быстрый
Лечение Поддерживающее Активная терапия и профилактика
Прогноз Контроль состояния Возможность полного восстановления

А что если боль уже появилась?

При первых признаках — скованности, припухлости, щелчках — важно обратиться к врачу. Врач проведёт обследование: рентген, МРТ или анализ крови на воспалительные маркеры.

Современные методы позволяют выявить артрит на ранней стадии и остановить разрушение суставов. Назначаются препараты, улучшающие питание хряща (хондропротекторы), физиотерапия, лечебная гимнастика и коррекция образа жизни.

FAQ

Можно ли полностью вылечить артрит?
Да, если болезнь обнаружена на ранней стадии и назначено комплексное лечение.

Какие суставы чаще страдают?
Коленные, тазобедренные, плечевые и суставы пальцев.

Помогают ли витамины при артрите?
Да, особенно витамины D, С и Е, а также омега-3 жирные кислоты.

Можно ли заниматься спортом при артрите?
Да, но предпочтительны низкоударные виды — плавание, йога, пилатес.

Как отличить артрит от артроза?
Артрит — воспаление, сопровождающееся отёком и болью; артроз — разрушение хряща без выраженного воспаления.

