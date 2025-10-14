Ночной дискомфорт и утренняя скованность: тело предупреждает о начале артрита
Иногда суставы подают тревожные сигналы задолго до появления боли. Лёгкий хруст, утренняя скованность или необычная реакция на погоду — всё это может быть первыми признаками начинающегося артрита. Многие не придают этому значения, считая, что "всё пройдёт само" или что причина в неудобной позе во сне. Однако, по словам врачей, именно на этом этапе заболевание проще всего остановить.
"Множество людей не обращают внимания на снижение физической выносливости: привычная прогулка до метро начинает требовать больше усилий, подъем по лестнице становится тяжёлым. Также пациенты редко замечают ночные боли, которые хоть и не интенсивные, могут мешать заснуть или заставлять менять позу", — рассказала врач-невролог, специалист лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская в интервью РИАМО.
По словам эксперта, внимательность к телу — главный инструмент профилактики. Чем раньше человек замечает тревожные сигналы, тем выше шанс сохранить подвижность суставов на долгие годы.
Первые признаки болезни
Формирующийся артрит часто начинается незаметно. Основные симптомы:
-
лёгкий хруст при движении;
-
утренняя скованность;
-
ощущение тугоподвижности после сна;
-
болезненность при смене погоды;
-
ночные тянущие боли в суставах.
"Многие люди не замечают утреннюю скованность в крупных суставах, когда возникает необходимость немного "прогреться" после пробуждения", — отметила врач.
Иногда такие проявления появляются эпизодически и быстро проходят. Но именно они могут указывать на начало воспалительного процесса.
Почему суставы "поскрипывают"
Суставы устроены как сложный механизм: кости соединены хрящами, смазываются суставной жидкостью, а движение обеспечивают мышцы и связки. Когда хрящ истончается или нарушается состав жидкости, сустав начинает издавать характерный звук — треск, щелчок, скрип.
"Что касается хруста, возникающего при артрите, он отличается специфическим звуком, напоминающим трение песка, и часто сопровождается неприятными ощущениями в области суставов", — пояснила Демьяновская.
Причины могут быть разные: возрастные изменения, перегрузки, травмы, избыточный вес, гормональные колебания, а также генетическая предрасположенность.
Таблица "Плюсы и минусы" физической активности при артрите
|Действие
|Плюсы
|Минусы при неправильном подходе
|Умеренная зарядка
|Улучшает кровообращение и подвижность
|При чрезмерных нагрузках усиливает воспаление
|Йога и растяжка
|Снимают спазмы, повышают эластичность
|Требуют аккуратности при боли
|Ходьба
|Поддерживает суставы в тонусе
|Хождение по твёрдым поверхностям может раздражать колени
|Плавание
|Разгружает суставы, укрепляет мышцы
|При холодной воде может усилить боль
|Полный покой
|Снижает нагрузку
|Ведёт к атрофии мышц и ухудшению кровотока
Как ухаживать за суставами
-
Следите за весом. Избыточные килограммы усиливают давление на суставы, особенно коленные и тазобедренные.
-
Двигайтесь ежедневно. Даже простая гимнастика утром улучшает приток крови и питание хряща.
-
Пейте воду. Суставная жидкость формируется из жидкости в организме, поэтому обезвоживание усиливает хруст и скованность.
-
Добавьте в рацион омега-3 жирные кислоты. Они уменьшают воспаление и поддерживают эластичность хрящей.
-
Ешьте больше овощей и фруктов. Витамины C и E защищают клетки суставов от разрушения.
-
Не забывайте о перерывах в сидячей работе. Каждый час вставайте и разминайтесь.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать утреннюю скованность и хруст.
Последствие: переход воспаления в хроническую форму.
Альтернатива: пройти обследование у невролога или ревматолога.
-
Ошибка: нагружать суставы через боль.
Последствие: микротравмы и ускоренное разрушение хрящей.
Альтернатива: уменьшить интенсивность занятий, использовать ортопедические фиксаторы.
-
Ошибка: лечиться самостоятельно мазями и компрессами.
Последствие: потеря времени, скрытое развитие болезни.
Альтернатива: подобрать терапию после диагностики (рентген, МРТ, анализ крови).
Мифы и правда о здоровье суставов
Миф 1. Хруст суставов — это норма, если не болит.
Правда. Не всегда. Если хруст сопровождается утренней скованностью и усталостью, это может быть ранний сигнал артрита.
Миф 2. При боли нужно меньше двигаться.
Правда. Полный покой вреден. Умеренные нагрузки помогают суставам получать питание.
Миф 3. Витамины и добавки полностью заменяют лечение.
Правда. Биодобавки лишь поддерживают организм, но не устраняют воспаление без комплексной терапии.
Когда пора идти к врачу
"Не следует игнорировать такие симптомы, так как к моменту появления сильных болей заболевание может достичь стадии, когда консервативные методы лечения оказываются неэффективными", — подчеркнула Демьяновская.
Если боль или скованность не проходят в течение недели, появляется припухлость, деформация суставов или хруст усиливается — это повод обратиться к специалисту. Врач проведёт диагностику, определит стадию воспаления и подберёт терапию: противовоспалительные препараты, физиотерапию, массаж, лечебную гимнастику.
