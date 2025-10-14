Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Боль в суставе
Боль в суставе
© Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:28

Ночной дискомфорт и утренняя скованность: тело предупреждает о начале артрита

Невролог Демьяновская рассказала о первых признаках артрита и хрусте в суставах

Иногда суставы подают тревожные сигналы задолго до появления боли. Лёгкий хруст, утренняя скованность или необычная реакция на погоду — всё это может быть первыми признаками начинающегося артрита. Многие не придают этому значения, считая, что "всё пройдёт само" или что причина в неудобной позе во сне. Однако, по словам врачей, именно на этом этапе заболевание проще всего остановить.

"Множество людей не обращают внимания на снижение физической выносливости: привычная прогулка до метро начинает требовать больше усилий, подъем по лестнице становится тяжёлым. Также пациенты редко замечают ночные боли, которые хоть и не интенсивные, могут мешать заснуть или заставлять менять позу", — рассказала врач-невролог, специалист лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская в интервью РИАМО.

По словам эксперта, внимательность к телу — главный инструмент профилактики. Чем раньше человек замечает тревожные сигналы, тем выше шанс сохранить подвижность суставов на долгие годы.

Первые признаки болезни

Формирующийся артрит часто начинается незаметно. Основные симптомы:

  • лёгкий хруст при движении;

  • утренняя скованность;

  • ощущение тугоподвижности после сна;

  • болезненность при смене погоды;

  • ночные тянущие боли в суставах.

"Многие люди не замечают утреннюю скованность в крупных суставах, когда возникает необходимость немного "прогреться" после пробуждения", — отметила врач.

Иногда такие проявления появляются эпизодически и быстро проходят. Но именно они могут указывать на начало воспалительного процесса.

Почему суставы "поскрипывают"

Суставы устроены как сложный механизм: кости соединены хрящами, смазываются суставной жидкостью, а движение обеспечивают мышцы и связки. Когда хрящ истончается или нарушается состав жидкости, сустав начинает издавать характерный звук — треск, щелчок, скрип.

"Что касается хруста, возникающего при артрите, он отличается специфическим звуком, напоминающим трение песка, и часто сопровождается неприятными ощущениями в области суставов", — пояснила Демьяновская.

Причины могут быть разные: возрастные изменения, перегрузки, травмы, избыточный вес, гормональные колебания, а также генетическая предрасположенность.

Таблица "Плюсы и минусы" физической активности при артрите

Действие Плюсы Минусы при неправильном подходе
Умеренная зарядка Улучшает кровообращение и подвижность При чрезмерных нагрузках усиливает воспаление
Йога и растяжка Снимают спазмы, повышают эластичность Требуют аккуратности при боли
Ходьба Поддерживает суставы в тонусе Хождение по твёрдым поверхностям может раздражать колени
Плавание Разгружает суставы, укрепляет мышцы При холодной воде может усилить боль
Полный покой Снижает нагрузку Ведёт к атрофии мышц и ухудшению кровотока

Как ухаживать за суставами

  1. Следите за весом. Избыточные килограммы усиливают давление на суставы, особенно коленные и тазобедренные.

  2. Двигайтесь ежедневно. Даже простая гимнастика утром улучшает приток крови и питание хряща.

  3. Пейте воду. Суставная жидкость формируется из жидкости в организме, поэтому обезвоживание усиливает хруст и скованность.

  4. Добавьте в рацион омега-3 жирные кислоты. Они уменьшают воспаление и поддерживают эластичность хрящей.

  5. Ешьте больше овощей и фруктов. Витамины C и E защищают клетки суставов от разрушения.

  6. Не забывайте о перерывах в сидячей работе. Каждый час вставайте и разминайтесь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать утреннюю скованность и хруст.
    Последствие: переход воспаления в хроническую форму.
    Альтернатива: пройти обследование у невролога или ревматолога.

  • Ошибка: нагружать суставы через боль.
    Последствие: микротравмы и ускоренное разрушение хрящей.
    Альтернатива: уменьшить интенсивность занятий, использовать ортопедические фиксаторы.

  • Ошибка: лечиться самостоятельно мазями и компрессами.
    Последствие: потеря времени, скрытое развитие болезни.
    Альтернатива: подобрать терапию после диагностики (рентген, МРТ, анализ крови).

Мифы и правда о здоровье суставов

Миф 1. Хруст суставов — это норма, если не болит.
Правда. Не всегда. Если хруст сопровождается утренней скованностью и усталостью, это может быть ранний сигнал артрита.

Миф 2. При боли нужно меньше двигаться.
Правда. Полный покой вреден. Умеренные нагрузки помогают суставам получать питание.

Миф 3. Витамины и добавки полностью заменяют лечение.
Правда. Биодобавки лишь поддерживают организм, но не устраняют воспаление без комплексной терапии.

Когда пора идти к врачу

"Не следует игнорировать такие симптомы, так как к моменту появления сильных болей заболевание может достичь стадии, когда консервативные методы лечения оказываются неэффективными", — подчеркнула Демьяновская.

Если боль или скованность не проходят в течение недели, появляется припухлость, деформация суставов или хруст усиливается — это повод обратиться к специалисту. Врач проведёт диагностику, определит стадию воспаления и подберёт терапию: противовоспалительные препараты, физиотерапию, массаж, лечебную гимнастику.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гречка содержит белок, клетчатку и антиоксиданты, помогая очистить организм от токсинов сегодня в 8:47
Русское суперфуд до того, как это стало модно: чем гречка обошла овсянку и рис

Гречка не зря считается суперфудом — она очищает организм, нормализует обмен веществ и помогает спортсменам восстанавливаться быстрее.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Корнилова: неприятный запах изо рта часто связан с болезнями внутренних органов сегодня в 8:13
Никакая жвачка не спасёт: неприятный запах изо рта может говорить о серьёзной патологии

Неприятный запах изо рта может быть не просто неловкостью, а предупреждением организма. Какие болезни «пахнут» по-разному — объясняет гастроэнтеролог.

Читать полностью » Поздние перекусы возникают из-за стресса, диет и нарушения режима питания человека сегодня в 7:47
Холодильник зовёт по ночам: почему тянет есть перед сном и как остановить этот зов без страданий

Почему к вечеру нас тянет к холодильнику? Учёные объясняют: дело не только в голоде, но и в гормонах, стрессе и нарушении режима питания.

Читать полностью » Проктолог Смирнова предупредила: компрессы из свеклы при геморрое могут вызвать раздражение сегодня в 7:15
Геморрой не лечится свеклой: врачи рассказали, почему народные методы опасны

Компрессы из свеклы, лёд и свечи «наугад» — проктолог объяснила, почему популярные методы лечения геморроя не работают и чем их безопасно заменить.

Читать полностью » Масло авокадо укрепляет сердце, сосуды и улучшает состояние кожи и волос сегодня в 6:47
Жидкое золото из зелёного фрукта: чем масло авокадо лучше оливкового и почему его стоит добавить в рацион

Масло авокадо называют "жидким золотом" за богатый состав и пользу для сердца, печени и кожи. Как его использовать и чем оно лучше других масел.

Читать полностью » Соотношение бактерий Firmicutes и Bacteroidetes определяет склонность к полноте сегодня в 6:11
Толстеем не от еды, а от бактерий: как микрофлора решает, сколько калорий вы усвоите

Почему одни едят всё и остаются стройными, а другие набирают вес даже от салата? Учёные нашли ответ — всё дело в микрофлоре кишечника.

Читать полностью » Эндокринолог Белоусова рассказала о пользе тыквы для сердца и иммунитета осенью сегодня в 5:46
Витамины, магний и хорошее настроение: чем тыква полезнее аптечных добавок

Тыква — не просто символ осени. Этот овощ укрепляет сердце, улучшает сон и помогает сохранить фигуру. Почему её стоит есть чаще — рассказываем подробно.

Читать полностью » Офтальмолог Соловей: доказательств влияния черники на улучшение зрения не найдено сегодня в 4:42
Черничный обман зрения: что на самом деле помогает глазам

Черника давно стала символом здоровья глаз. Но действительно ли она улучшает зрение, и что на самом деле работает? Отвечают офтальмологи.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Эксперты: вишню в Сибири нужно пересаживать при температуре +10…+15 °C и без риска заморозков
Красота и здоровье
Весенние работы в саду помогают укрепить здоровье при правильной технике — Андрей Тяжельников
Наука
Копчение тел было первобытным методом мумификации в Юго-Восточной Азии — Чжэнь Ли
Дом
Советские вещи, которые до сих пор служат: ностальгия по прошлому
УрФО
В Пермском крае вырос спрос на санаторный отдых: путёвки на осенние каникулы почти закончились
Спорт и фитнес
Эксперты отметили эффективность упражнения ски-эрг для укрепления пресса и спины
Туризм
Андорра зимой и летом: горнолыжные курорты, хайкинг и термальные источники
Культура и шоу-бизнес
Джиджи Хадид публично призналась в любви Брэдли Куперу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet