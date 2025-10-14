Ночной дискомфорт и утренняя скованность: тело предупреждает о начале артрита

Иногда суставы подают тревожные сигналы задолго до появления боли. Лёгкий хруст, утренняя скованность или необычная реакция на погоду — всё это может быть первыми признаками начинающегося артрита. Многие не придают этому значения, считая, что "всё пройдёт само" или что причина в неудобной позе во сне. Однако, по словам врачей, именно на этом этапе заболевание проще всего остановить.

"Множество людей не обращают внимания на снижение физической выносливости: привычная прогулка до метро начинает требовать больше усилий, подъем по лестнице становится тяжёлым. Также пациенты редко замечают ночные боли, которые хоть и не интенсивные, могут мешать заснуть или заставлять менять позу", — рассказала врач-невролог, специалист лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская в интервью РИАМО.

По словам эксперта, внимательность к телу — главный инструмент профилактики. Чем раньше человек замечает тревожные сигналы, тем выше шанс сохранить подвижность суставов на долгие годы.

Первые признаки болезни

Формирующийся артрит часто начинается незаметно. Основные симптомы:

лёгкий хруст при движении;

утренняя скованность;

ощущение тугоподвижности после сна;

болезненность при смене погоды;

ночные тянущие боли в суставах.

"Многие люди не замечают утреннюю скованность в крупных суставах, когда возникает необходимость немного "прогреться" после пробуждения", — отметила врач.

Иногда такие проявления появляются эпизодически и быстро проходят. Но именно они могут указывать на начало воспалительного процесса.

Почему суставы "поскрипывают"

Суставы устроены как сложный механизм: кости соединены хрящами, смазываются суставной жидкостью, а движение обеспечивают мышцы и связки. Когда хрящ истончается или нарушается состав жидкости, сустав начинает издавать характерный звук — треск, щелчок, скрип.

"Что касается хруста, возникающего при артрите, он отличается специфическим звуком, напоминающим трение песка, и часто сопровождается неприятными ощущениями в области суставов", — пояснила Демьяновская.

Причины могут быть разные: возрастные изменения, перегрузки, травмы, избыточный вес, гормональные колебания, а также генетическая предрасположенность.

Таблица "Плюсы и минусы" физической активности при артрите