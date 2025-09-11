9 из 10 кошек старше 12 лет страдают от этой болезни — хозяева даже не догадываются
Артрит — одна из самых распространённых болезней у кошек старшего возраста. По данным исследований, до 90% животных старше 12 лет имеют признаки дегенеративных заболеваний суставов. Проблема в том, что кошки умеют скрывать боль, поэтому хозяева не всегда замечают первые симптомы.
Почему артрит так распространён
С возрастом суставы изнашиваются, хрящ истончается, а движение становится болезненным. Усугубляют ситуацию малоподвижный образ жизни и ожирение. Эти два фактора считаются главными «спутниками» артрита у домашних питомцев.
Симптомы, на которые стоит обратить внимание
Кошки редко показывают боль напрямую, но поведение может подсказать проблему:
-
нежелание прыгать или трудности при прыжках;
-
снижение интереса к играм и общению;
-
сонливость и малая активность;
-
отказ от ухода за собой;
-
потеря аппетита и веса;
-
трудности с использованием лотка.
Если вы заметили такие изменения, важно обратиться к ветеринару как можно раньше.
Как помочь кошке с артритом
Главный шаг — поддерживать нормальный вес. Даже небольшое снижение массы тела способно облегчить нагрузку на суставы. Второй момент — физическая активность. Несмотря на возраст, кошке нужны регулярные движения для поддержания мышечной массы. Простые игры, перемещение миски с едой по дому или использование игрушек-погонялок помогают сохранить подвижность.
Дополнительные меры
Для облегчения состояния питомца можно использовать:
-
добавки с омега-3 жирными кислотами;
-
массаж и мягкую физиотерапию для снятия воспаления;
-
ветеринарную хиропрактику;
-
антиоксиданты, например коэнзим Q10, и натуральные противовоспалительные средства, такие как куркума.
Некоторые кошки хорошо реагируют на гомеопатические методы и комплексные подходы, но все решения лучше согласовывать с ветеринаром.
Главное правило
Регулярное наблюдение у врача, контроль веса и умеренная физическая активность — основные способы замедлить развитие артрита. Забота о мышцах и суставах в пожилом возрасте помогает кошке дольше сохранять активность и качество жизни.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru