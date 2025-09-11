Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:12

9 из 10 кошек старше 12 лет страдают от этой болезни — хозяева даже не догадываются

Ветеринары: до 90% кошек старше 12 лет страдают артритом

Артрит — одна из самых распространённых болезней у кошек старшего возраста. По данным исследований, до 90% животных старше 12 лет имеют признаки дегенеративных заболеваний суставов. Проблема в том, что кошки умеют скрывать боль, поэтому хозяева не всегда замечают первые симптомы.

Почему артрит так распространён

С возрастом суставы изнашиваются, хрящ истончается, а движение становится болезненным. Усугубляют ситуацию малоподвижный образ жизни и ожирение. Эти два фактора считаются главными «спутниками» артрита у домашних питомцев.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Кошки редко показывают боль напрямую, но поведение может подсказать проблему:

  • нежелание прыгать или трудности при прыжках;

  • снижение интереса к играм и общению;

  • сонливость и малая активность;

  • отказ от ухода за собой;

  • потеря аппетита и веса;

  • трудности с использованием лотка.

Если вы заметили такие изменения, важно обратиться к ветеринару как можно раньше.

Как помочь кошке с артритом

Главный шаг — поддерживать нормальный вес. Даже небольшое снижение массы тела способно облегчить нагрузку на суставы. Второй момент — физическая активность. Несмотря на возраст, кошке нужны регулярные движения для поддержания мышечной массы. Простые игры, перемещение миски с едой по дому или использование игрушек-погонялок помогают сохранить подвижность.

Дополнительные меры

Для облегчения состояния питомца можно использовать:

  • добавки с омега-3 жирными кислотами;

  • массаж и мягкую физиотерапию для снятия воспаления;

  • ветеринарную хиропрактику;

  • антиоксиданты, например коэнзим Q10, и натуральные противовоспалительные средства, такие как куркума.

Некоторые кошки хорошо реагируют на гомеопатические методы и комплексные подходы, но все решения лучше согласовывать с ветеринаром.

Главное правило

Регулярное наблюдение у врача, контроль веса и умеренная физическая активность — основные способы замедлить развитие артрита. Забота о мышцах и суставах в пожилом возрасте помогает кошке дольше сохранять активность и качество жизни.

