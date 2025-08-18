Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by pressfoto is licensed under Public domain
Опубликована сегодня в 16:10

Малозаметная привычка, которая медленно разрушает суставы

Доктор Ким Хаффман назвала упражнения, которые помогают при артрите

Если кажется, что артрит ставит крест на активном образе жизни, — это не так. При грамотном подходе и правильном оборудовании упражнения могут не только снизить боль и улучшить подвижность суставов, но и заметно повысить качество жизни. Исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США подтверждают: даже небольшие регулярные тренировки помогают поддерживать здоровье суставов.

Например, в работе ‌American Journal of Preventive Medicine‌ (май 2019) учёные выяснили, что всего один час умеренной или интенсивной активности в неделю снижает риск развития инвалидности у людей с болями в суставах. Это не значит, что нужно изнурять себя — важно выбрать подходящую нагрузку и соблюдать регулярность.

"Питательные вещества попадают в сустав через его оболочку, и это происходит только при движении, — поясняет доктор медицинских наук, доцент Медицинского центра Университета Дьюка Ким Хаффман. — Мышцы вокруг сустава тоже важны, поэтому нужно укреплять их, чтобы поддерживать работу самого сустава".

Почему упражнения важны при артрите

Высокоинтенсивные интервальные прогулки, по данным исследования ‌Arthritis Research and Therapy‌ (2018), помогают людям с ревматоидным артритом снижать активность болезни, укреплять сердце и улучшать иммунитет. Но упражнения должны быть адаптированы под конкретное состояние и чувствительность суставов.

Если боль усиливается, стоит переключиться на щадящие варианты, например, велотренажёр или эллиптический тренажёр, чтобы снизить нагрузку на суставы.

Лучший инвентарь для тренировок при артрите рук

Эксперты советуют подбирать снаряды, которые минимизируют напряжение в кистях:

  • Гантели с неопреновым покрытием (JFit 2-Pound Neoprene Grip Dumbbells) — мягкое покрытие и широкая ручка облегчают хват.
  • Эспандеры Bodylastics — можно обмотать вокруг запястья, чтобы дать отдых рукам, а мягкая нагрузка меньше давит на суставы.
  • Утяжелители Henkelion — фиксируются на запястьях или лодыжках, убирая необходимость держать вес в руках.
  • Мини-ленты Rogue Fitness — подходят для упражнений на сгибание и разгибание запястья, а также для тренировки ног и рук.
  • TheraPutty — специальный пластичный материал для укрепления пальцев и кистей.

На что обратить внимание при покупке

  • Размер — для начала достаточно 2-5 кг. Когда сможете делать 20 повторов без дискомфорта, вес можно увеличить.
  • Материал — неопрен улучшает хват, а качественная резина в эспандерах делает нагрузку стабильной и безопасной.

Важно помнить: не обязательно гнаться за большими весами. Умеренные, но регулярные тренировки — ключ к укреплению суставов и мышц, особенно при артрите.

