Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Давление
Давление
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:13

Низкое давление разрушает медленно: какие сбои начинает давать организм

Низкое артериальное давление может говорить о нарушении работы почек — кардиолог Конев

Постоянно пониженное давление может нарушать кровоснабжение органов и приводить к сбоям в работе почек и гормональнойсистемы, отметил врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев. О последствиях хронической гипотонии специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Конев пояснил, что многое зависит от конкретных цифр давления и длительности состояния. По его словам, при выраженной гипотонии начинают страдать жизненно важные органы, а сама проблема часто остается без должного внимания.

"Кровоснабжение органов нарушается и тканей. Ниже восьмидесяти если давление, то и почки начинают страдать. Страдающие почки вырабатывают гормоны, поддерживающие тон сосудистый", — пояснил кардиолог.

Специалист подчеркнул, что при длительном снижении давления важно искать первопричину, поскольку речь может идти о нарушениях в гормональной системе и других скрытых процессах в организме.

"Гипотония бывает наследственная, если человек живет с ней всю жизнь, это другое дело. А если приобретенная, ранее было нормальное давление, а потом стало низкое, то здесь кроется много всяких нюансов", — отметил Конев.

Он добавил, что в подобных ситуациях недопустимо давать заочные рекомендации, и пациенту необходимо обратиться к специалисту для полноценного обследования и оценки состояния.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ежедневную диетическую газировку связали с ростом риска инсульта — Стил невролог сегодня в 10:31
Привычка пить диетическую газировку привела к тревожным выводам: риск для мозга вырос в разы

Исследования подтверждают ужасающие цифры: ежедневная диетическая газировка может увеличить риск инсульта и деменции на 290-300%. Узнайте, как это влияет на ваше здоровье.

Читать полностью » Постоянная усталость оказалась симптомом рака у американки — Daily Mail сегодня в 9:15
Третий этап вместо первого: как попытка быть сильной сыграла против здоровья молодой американки

24-летняя американка полгода игнорировала боли, усталость и кровь при походе в туалет — обследование выявило рак кишечника третьей стадии.

Читать полностью » Тревожные люди имеют более высокий риск ранней смерти — Medical Xpress сегодня в 8:16
Судьба вашего здоровья предсказана в вашем характере: вот что говорит наука о риске смерти

Учёные нашли связь между чертами личности и риском смерти: тревожность усиливает риск, а самодисциплина и общительность его снижают.

Читать полностью » Крем La Mer обновил формулу для чувствительной кожи — Into The Gloss сегодня в 8:10
Воздушный, как взбитые сливки: новый La Mer делает лицо мягче шёлка

Легендарный Crème de la Mer получил новое воплощение — тот же роскошный уход доступен в лёгкой и комфортной текстуре, подходящей для чувствительной кожи.

Читать полностью » Рак груди нарушает суточные ритмы до появления опухоли — Борнигер сегодня в 8:02
Ваши внутренние часы тикают против вас: как рак груди использует циркадные ритмы для своего роста

Учёные выяснили, что рак молочной железы сбивает суточные ритмы ещё до роста опухоли. Восстановление "часов" неожиданно усилило иммунный ответ.

Читать полностью » Магнитные бури не являются основанием для больничного листа — юрист Зорин сегодня в 7:32
Слабость и головная боль? Не терпите — магнитная буря может стать вашим законным поводом для отдыха

Магнитные бури могут ухудшить самочувствие, но пропуск работы возможен только по правилам. Юрист объяснил, когда положен больничный.

Читать полностью » Гонконгский грипп начинается с резкой температуры и ломоты — Вахрушева сегодня в 7:07
Не успел чихнуть — уже лежишь: как распознать опасный штамм гриппа, который бьёт без предупреждения

Резкий подъём температуры, озноб и ломота в теле могут указывать на гонконгский грипп. Врач объяснила, какие признаки появляются первыми.

Читать полностью » Мелкие частицы в воздухе усилили иммунную реакцию организма — Study Finds сегодня в 6:33
Каждый вдох работает против организма: в теле запускается скрытая война иммунитета с хозяином

Учёные обнаружили связь между загрязнением воздуха и изменениями в иммунной системе. Невидимые частицы могут запускать опасные процессы задолго до симптомов.

Читать полностью »

Новости
Туризм
За границу в 2025 году выехали 14 млн россиян — Дмитрий Горин
Дом
Глубокий сине зелёный цвет делает кухню более собранной — эксперт Карлос Найс
Культура и шоу-бизнес
В Туле не продали почти половину билетов на концерт Долиной — данные продаж
Садоводство
Уплотненную почву аэрируют перед выравниванием — House Digest
Происшествия
В школе в Горках-2 ранее уже было нападение с ножом, но меры безопасности не ввели — Осторожно, новости
Питомцы
Клонирование домашних животных имеет успех лишь в 16% случаев — The Conversation
Россия
Число цифровых преступлений в России снизилось на 9,5 процента — Михаил Мишустин
Россия
В России заблокировали 14 млн номеров в 2025 году — Дмитрий Угнивенко
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet