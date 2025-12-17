Низкое давление разрушает медленно: какие сбои начинает давать организм

Постоянно пониженное давление может нарушать кровоснабжение органов и приводить к сбоям в работе почек и гормональнойсистемы, отметил врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев. О последствиях хронической гипотонии специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Конев пояснил, что многое зависит от конкретных цифр давления и длительности состояния. По его словам, при выраженной гипотонии начинают страдать жизненно важные органы, а сама проблема часто остается без должного внимания.

"Кровоснабжение органов нарушается и тканей. Ниже восьмидесяти если давление, то и почки начинают страдать. Страдающие почки вырабатывают гормоны, поддерживающие тон сосудистый", — пояснил кардиолог.

Специалист подчеркнул, что при длительном снижении давления важно искать первопричину, поскольку речь может идти о нарушениях в гормональной системе и других скрытых процессах в организме.

"Гипотония бывает наследственная, если человек живет с ней всю жизнь, это другое дело. А если приобретенная, ранее было нормальное давление, а потом стало низкое, то здесь кроется много всяких нюансов", — отметил Конев.

Он добавил, что в подобных ситуациях недопустимо давать заочные рекомендации, и пациенту необходимо обратиться к специалисту для полноценного обследования и оценки состояния.