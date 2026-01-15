Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:16

Лицо покраснело и болит в затылке: симптомы, которые нельзя оставлять без внимания

Боль в затылке может говорить о повышении давления — терапевт Лишин

Покраснение лица, тяжесть в затылке и ощущение давления в голове могут указывать на повышение артериального давления, отметил врач-терапевт Juvi Clinic Виктор Лишин. О том, какие симптомы должны насторожить и какие действия стоит предпринять, специалист рассказал в беседе c NewsInfo.

Лишин пояснил, что во время подъема давления чаще всего люди жалуются на изменения самочувствия со стороны головы и общего состояния.

"Лицо может покраснеть, ощущение давления в затылочной области головы. Это один из главных симптомов повышения давления", — отметил врач.

Он добавил, что иногда при высоком давлении учащен пульс, однако этот фактор нельзя считать верным на сто процентов. Учащение сердцебиения может сопровождать повышение давления, но бывает не всегда и требует опыта для интерпретации.

Говоря о действиях в ситуации, когда тонометра рядом нет, специалист подчеркнул, что самолечение может быть опасным. Особенно это касается приема лекарств понижающих давление без подтверждения диагноза.

"Однозначно не надо пить таблетки от давления, потому что, если нам кажется, что оно повысилось, это не значит, что оно повысилось. Не надо пить таблетки для снижения давления", — подчеркнул Лишин.

По словам врача, оптимальный вариант это как можно скорее измерить давление в аптеке, у знакомых или вызвать врача, если состояние ухудшается. При появлении тошноты, рвоты, болей или жжения в грудной клетке необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью, так как такие симптомы могут указывать на серьезные сердечно-сосудистые проблемы.

