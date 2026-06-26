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Тонометр
Тонометр
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:28

Давление поднялось без нагрузки: какие цифры на тонометре должны насторожить

Пределом давления для здорового человека в спокойном состоянии является показатель 120 на 80 миллиметров ртутного столба. Об этом изданию NewsInfo рассказал кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ранее академик Лео Бокерия отмечал, что систолическое давление не должно быть выше ста сорока, а диастолическое — выше восемьдесяти миллиметров ртутного столба.

Подобные отметки на тонометре требуют внимания, ведь игнорирование цифр на приборе может лишить шанса на спасение при опасном сбое в организме.

По словам кардиолога, значение сто двадцать на восемьдесят актуально для всех возрастных групп, начиная с совершеннолетия. Эксперт пояснил, что допустимый кратковременный подъем до ста сорока на девяносто возможен только при серьезных физических нагрузках. Если же такие цифры наблюдаются в покое, это говорит о чрезмерном напряжении организма и наличии скрытых проблем.

"Конечно, бывают пограничные значения, например, сто тридцать пять на восемьдесят, но это считается не очень благоприятным, поэтому мы ориентируемся все-таки на сто двадцать на восемьдесят. Если показатели выше, значит, организм не может расслабиться и сигнализирует о сбое", — отметил доктор.

При обнаружении стабильно высокого давления необходимо обратиться к терапевту, говорит Кондрахин. Специалист поможет выяснить причины недомогания, которые не всегда связаны с хронической гипертонией. Часто скачки давления провоцируют стресс, недосып или некорректный рацион, а правильный подход позволит нормализовать состояние сосудов без применения лекарств.

"Повышенное давление нередко становится следствием проблем с другими органами. Врач определит, требуется ли медикаментозное вмешательство или достаточно скорректировать образ жизни. Модифицируемые факторы — отказ от алкоголя, курения, контроль уровня сахара и соли — позволяют значительно восстановить показатели", — пояснил врач.

Для поддержания сосудов в тонусе важно регулярно практиковать физическую активность, такую как плавание или ходьба, и следить за режимом сна. Рекомендуется также обращать внимание на скрытые угрозы в составе привычных продуктов, способные провоцировать "гидравлический шторм" в организме. Важно помнить, что даже ежедневная привычка создавать телу естественное напряжение способна изменить состояние сердечно-сосудистой системы.

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Проверено экспертом: Врач-терапевт (Врач общей практики) Алексей Поляков, Врач-терапевт (Врач общей практики) Марина Егорова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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