Россия производит достаточно соли для внутреннего рынка, поэтому месторождения Соледара можно будет использовать для экспорта. Об этом рассказали эксперты после освобождения города.
В соледаре собираются восстановить предприятие "Артемсоль", на котором разрабатывались богатейшие соляные шахты. При этом у руководства ДНР уже есть понимание, какой объем средств понадобится для оперативного запуска предприятия.
"Запуск "Артемсоли" увеличит предложения на внутреннем рынке и, вполне возможно, позволит снизить цены на прилавках магазинов. Правда, весь объем производства поваренной соли наш рынок не поглотит, поэтому "лишние" объемы, порядка 900-950 тысяч тонн, будут отправляться на экспорт в Африку и Азию", — считает независимый эксперт Леонид Хазанов.
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