"Ситуация по Артемовску продвигается", - заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он также сообщил, что совсем скоро можно будет говорить о фактическом окружении Артёмовска (Бахмута).
Ранее сообщалось о мощной напряженности боевых действий на территории Артемовска. Так, украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе города ДНР.
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