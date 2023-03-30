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  • Опубликована сегодня в 14:01

Пушилин: совсем скоро Артемовск будет окружён ВС России

"Ситуация по Артемовску продвигается", - заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он также сообщил, что совсем скоро можно будет говорить о фактическом окружении Артёмовска (Бахмута).

Ранее сообщалось о мощной напряженности боевых действий на территории Артемовска. Так, украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе города ДНР.

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