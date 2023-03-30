"Ситуация по Артемовску продвигается", - заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он также сообщил, что совсем скоро можно будет говорить о фактическом окружении Артёмовска (Бахмута).

Ранее сообщалось о мощной напряженности боевых действий на территории Артемовска. Так, украинские военные за неделю потеряли до 4,5 тыс. человек личного состава погибшими и ранеными в боях в районе города ДНР.