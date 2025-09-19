Луна зовёт: NASA запускает миссию, которая изменит представление о космосе
NASA готовится к новому этапу программы "Артемида": в ближайшем будущем на орбиту Луны отправится экипаж из четырёх человек. Для этого будет использована ракета-носитель Space Launch System (SLS) версии Artemis II. На первый взгляд, она мало отличается от той, что вывела Orion в беспилотный полёт во время Artemis I. Но инженеры агентства внесли ряд значительных обновлений, которые сделали систему более надёжной и безопасной.
Испытания Artemis I и уроки для инженеров
Первый запуск оказался образцовым: ракета превзошла расчётные показатели по тяге, устойчивости и точности ориентации. Orion успешно улетел за пределы Луны и вернулся на Землю, а специалисты получили обширные массивы телеметрии. Эти данные позволили найти тонкие места и разработать улучшения.
"Мы гордимся результатами миссии Artemis I, которые подтвердили правильность нашей общей конструкции, но мы также изучили, как SLS может улучшить условия для наших экипажей", — сказал руководитель программы SLS в NASA Джон Ханикатт.
Что изменилось в конструкции Artemis II
Основные узлы ракеты остались прежними: центральная ступень с четырьмя двигателями RS-25, пара пятисекционных ускорителей и промежуточная криогенная ступень ICPS. Однако добавлены новые системы:
-
ICPS получила оптические мишени для отработки ручного управления Orion.
-
Навигация стала точнее, а антенны переставлены для стабильной связи с Землёй.
-
Встроена система оповещения экипажа о нештатных ситуациях.
-
Добавлена задержка для системы самоуничтожения, чтобы дать шанс эвакуации капсулы.
-
Разделительные двигатели ускорителей наклонены сильнее для увеличения зазора при отделении.
Сравнение Artemis I и Artemis II
|Параметр
|Artemis I
|Artemis II
|Экипаж
|отсутствовал
|4 астронавта
|Система связи
|стандартные антенны
|обновлённые с изменённым расположением
|Навигация
|базовый комплекс
|улучшенный модуль
|Сброс ускорителей
|стандартный момент
|на 4 сек. раньше для проверки гипотезы о росте грузоподъёмности
|Доп. системы
|отсутствовали
|аварийное оповещение, оптические мишени
Советы шаг за шагом: как NASA усиливает безопасность
-
Снижение вибраций: установка дополнительных аэродинамических пластин.
-
Перенастройка электроники: перекалибровка на повышенные нагрузки.
-
Защита электросистем: обновлённый блок распределения мощности.
-
Повышение точности: новые алгоритмы навигации.
Эти меры создают дополнительный уровень защиты для экипажа и гарантируют успешное выполнение программы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: оставить прежнюю систему связи.
-
Последствие: риск потери контакта на критических этапах.
-
Альтернатива: обновлённые антенны и комплекс связи.
-
Ошибка: игнорировать вибрации креплений.
-
Последствие: возможные повреждения конструкции.
-
Альтернатива: аэродинамические пластины для стабилизации потока.
-
Ошибка: использовать прежние алгоритмы навигации.
-
Последствие: снижение точности манёвров.
-
Альтернатива: модернизированная система навигации.
А что если Artemis II задержится?
Программа "Артемида" построена поэтапно: каждый запуск — это ступенька к высадке на Луну. Даже если сроки Artemis II будут сдвинуты, NASA всё равно продолжит использовать полученные улучшения. Все тесты и данные сохранят свою ценность для будущих миссий, включая Artemis III.
Плюсы и минусы модернизации
|Плюсы
|Минусы
|Повышенная безопасность экипажа
|Увеличение стоимости программы
|Более точная навигация
|Рост времени на подготовку
|Возможность новых экспериментов
|Дополнительные проверки и сертификация
|Увеличение грузоподъёмности
|Усложнение конструкции
FAQ
Сколько продлится полёт Artemis II?
Около 10 дней — за это время Orion облетит Луну и вернётся на Землю.
Когда планируется запуск?
NASA заявляет, что запуск ожидается в ближайшем году, точная дата уточняется.
Что будет после Artemis II?
Экипажная миссия Artemis III, включающая стыковку Orion с лунным посадочным модулем и высадку астронавтов.
Мифы и правда
-
Миф: SLS — это полностью новая ракета, созданная с нуля.
Правда: многие технологии основаны на проверенных решениях шаттлов, включая двигатели RS-25.
-
Миф: Artemis II доставит астронавтов сразу на Луну.
Правда: миссия предполагает облёт без посадки.
-
Миф: ракета одинаковая для всех миссий.
Правда: каждая версия получает уникальные доработки.
Три интересных факта
-
Отделение ускорителей на несколько секунд раньше может дать дополнительно до 700 кг полезного груза в будущем.
-
Впервые Orion будет управляться вручную астронавтами на верхней ступени ICPS.
-
Для защиты электроники применены новые блоки, выдерживающие более высокие вибрации и электрические перегрузки.
Исторический контекст
-
1970-е: создание программы "Шаттл" и испытания RS-25.
-
2004 год: анонс программы Constellation, предшественника "Артемиды".
-
2017 год: утверждена стратегия NASA по возвращению на Луну.
-
2022 год: успешный полёт Artemis I.
-
2024-2025 годы: запуск Artemis II и подготовка к Artemis III.
