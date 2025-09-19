Луна зовёт: NASA запускает миссию, которая изменит представление о космосе

NASA готовится к новому этапу программы "Артемида": в ближайшем будущем на орбиту Луны отправится экипаж из четырёх человек. Для этого будет использована ракета-носитель Space Launch System (SLS) версии Artemis II. На первый взгляд, она мало отличается от той, что вывела Orion в беспилотный полёт во время Artemis I. Но инженеры агентства внесли ряд значительных обновлений, которые сделали систему более надёжной и безопасной.

Испытания Artemis I и уроки для инженеров

Первый запуск оказался образцовым: ракета превзошла расчётные показатели по тяге, устойчивости и точности ориентации. Orion успешно улетел за пределы Луны и вернулся на Землю, а специалисты получили обширные массивы телеметрии. Эти данные позволили найти тонкие места и разработать улучшения.

"Мы гордимся результатами миссии Artemis I, которые подтвердили правильность нашей общей конструкции, но мы также изучили, как SLS может улучшить условия для наших экипажей", — сказал руководитель программы SLS в NASA Джон Ханикатт.

Что изменилось в конструкции Artemis II

Основные узлы ракеты остались прежними: центральная ступень с четырьмя двигателями RS-25, пара пятисекционных ускорителей и промежуточная криогенная ступень ICPS. Однако добавлены новые системы:

ICPS получила оптические мишени для отработки ручного управления Orion. Навигация стала точнее, а антенны переставлены для стабильной связи с Землёй. Встроена система оповещения экипажа о нештатных ситуациях. Добавлена задержка для системы самоуничтожения, чтобы дать шанс эвакуации капсулы. Разделительные двигатели ускорителей наклонены сильнее для увеличения зазора при отделении.

Сравнение Artemis I и Artemis II

Параметр Artemis I Artemis II Экипаж отсутствовал 4 астронавта Система связи стандартные антенны обновлённые с изменённым расположением Навигация базовый комплекс улучшенный модуль Сброс ускорителей стандартный момент на 4 сек. раньше для проверки гипотезы о росте грузоподъёмности Доп. системы отсутствовали аварийное оповещение, оптические мишени

Советы шаг за шагом: как NASA усиливает безопасность

Снижение вибраций: установка дополнительных аэродинамических пластин. Перенастройка электроники: перекалибровка на повышенные нагрузки. Защита электросистем: обновлённый блок распределения мощности. Повышение точности: новые алгоритмы навигации.

Эти меры создают дополнительный уровень защиты для экипажа и гарантируют успешное выполнение программы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставить прежнюю систему связи.

Последствие: риск потери контакта на критических этапах.

Альтернатива: обновлённые антенны и комплекс связи.

Ошибка: игнорировать вибрации креплений.

Последствие: возможные повреждения конструкции.

Альтернатива: аэродинамические пластины для стабилизации потока.

Ошибка: использовать прежние алгоритмы навигации.

Последствие: снижение точности манёвров.

Альтернатива: модернизированная система навигации.

А что если Artemis II задержится?

Программа "Артемида" построена поэтапно: каждый запуск — это ступенька к высадке на Луну. Даже если сроки Artemis II будут сдвинуты, NASA всё равно продолжит использовать полученные улучшения. Все тесты и данные сохранят свою ценность для будущих миссий, включая Artemis III.

Плюсы и минусы модернизации

Плюсы Минусы Повышенная безопасность экипажа Увеличение стоимости программы Более точная навигация Рост времени на подготовку Возможность новых экспериментов Дополнительные проверки и сертификация Увеличение грузоподъёмности Усложнение конструкции

FAQ

Сколько продлится полёт Artemis II?

Около 10 дней — за это время Orion облетит Луну и вернётся на Землю.

Когда планируется запуск?

NASA заявляет, что запуск ожидается в ближайшем году, точная дата уточняется.

Что будет после Artemis II?

Экипажная миссия Artemis III, включающая стыковку Orion с лунным посадочным модулем и высадку астронавтов.

Мифы и правда

Миф: SLS — это полностью новая ракета, созданная с нуля.

Правда: многие технологии основаны на проверенных решениях шаттлов, включая двигатели RS-25.

Миф: Artemis II доставит астронавтов сразу на Луну.

Правда: миссия предполагает облёт без посадки.

Миф: ракета одинаковая для всех миссий.

Правда: каждая версия получает уникальные доработки.

Три интересных факта

Отделение ускорителей на несколько секунд раньше может дать дополнительно до 700 кг полезного груза в будущем. Впервые Orion будет управляться вручную астронавтами на верхней ступени ICPS. Для защиты электроники применены новые блоки, выдерживающие более высокие вибрации и электрические перегрузки.

Исторический контекст