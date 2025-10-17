Панарин сказал "нет" снижению зарплаты — что теперь ждёт звезду НХЛ
Российский форвард Артемий Панарин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс", отказался пойти на понижение зарплаты. Об этом сообщил хоккейный инсайдер Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети X.
"Панарин не согласился на сокращение зарплаты. Если "Рейнджерс" не выйдет в плей-офф, его могут отпустить", — написал инсайдер Фрэнк Серавалли.
Контракт и финансовые условия
Артемий Панарин — один из самых высокооплачиваемых российских игроков в НХЛ. В июле 2019 года он подписал с "Рейнджерс" семилетний контракт на сумму 81,5 миллиона долларов, что в среднем составляет 11,6 миллиона в год.
На момент подписания соглашение Панарина стало самым крупным в истории клуба и одним из крупнейших в лиге среди нападающих. Именно этот контракт сейчас создаёт сложности для руководства — в условиях потолка зарплат команде нужно балансировать между сильным составом и финансовыми ограничениями.
Почему клуб предлагает сокращение
Руководство "Нью-Йорк Рейнджерс" находится под давлением лимита зарплат. Чтобы сохранить ключевых игроков и обновить состав, клуб рассматривает возможность перераспределения бюджета.
Некоторые хоккеисты согласились на корректировку выплат ради подписания новых контрактов с молодыми игроками. Однако Панарин, по данным источников, не стал пересматривать условия соглашения.
Решение россиянина стало предметом обсуждения в североамериканских СМИ. Эксперты отмечают, что отказ снижать зарплату — не конфликт, а способ защитить условия, предусмотренные договором.
Возможный сценарий ухода
Если "Рейнджерс" не сможет пробиться в плей-офф НХЛ, руководство может рассмотреть вариант обмена или расторжения контракта с нападающим. В этом случае клуб освободит значительную часть фонда зарплат, но потеряет одного из своих лидеров атаки.
По словам аналитиков, несколько команд уже проявляют интерес к Панарину. Среди потенциальных направлений называют "Даллас Старз", "Нэшвилл Предаторз" и "Вегас Голден Найтс", которым нужен опытный нападающий с сильным броском и видением площадки.
"Если "Рейнджерс" не выйдет в плей-офф, Панарина вполне могут отпустить", — сообщил инсайдер Фрэнк Серавалли.
Панарин — лидер команды и один из лучших бомбардиров
За время выступлений в составе "Рейнджерс" Артемий Панарин стал ключевой фигурой в атакующей линии. В сезоне 2024/25 он вновь входит в тройку лучших бомбардиров клуба, стабильно набирая очки и сохраняя высокую результативность.
С момента дебюта в НХЛ россиянин набрал свыше 750 очков, а его средняя результативность остаётся одной из лучших среди действующих игроков лиги. Болельщики ценят Панарина не только за технику и скорость, но и за способность создавать моменты даже в сложных матчах.
Что говорят эксперты
Хоккейные обозреватели в США считают, что ситуация с контрактом — часть более широкой тенденции в лиге. Команды, испытывающие давление из-за потолка зарплат, вынуждены пересматривать соглашения даже с ведущими игроками.
Некоторые аналитики отмечают, что "Рейнджерс" рискует потерять не только Панарина, но и атмосферу внутри команды, если решение по сокращению выплат будет навязано.
"Панарин — звезда, вокруг которой строится атакующая линия. Потеря игрока такого уровня может дорого обойтись клубу", — считает американский журналист и аналитик ESPN Джонатан Лоуренс.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: принудительное давление на ведущего игрока для снижения зарплаты.
Последствие: ухудшение отношений в команде и потеря доверия.
Альтернатива: договорённость о бонусах или частичной реструктуризации контракта.
Ошибка: удержание хоккеиста вопреки его позиции.
Последствие: риск снижения мотивации и ухудшения результатов.
Альтернатива: обмен с максимальной выгодой для клуба.
Ошибка: задержка с решением до конца сезона.
Последствие: потеря времени для подготовки к трансферному окну.
Альтернатива: определить позицию до дедлайна и действовать стратегически.
Возможные последствия для "Рейнджерс"
Если команда потеряет Панарина, это станет серьёзным ударом для нападения. За последние сезоны россиянин стабильно входил в число лучших ассистентов лиги и являлся главным организатором атак. Его уход потребует перестройки схемы игры и поиска нового лидера в передней линии.
В то же время клуб может получить выгоду в виде освобождения места под потолком зарплат и привлечения перспективных игроков. Но эксперты сомневаются, что "Рейнджерс" удастся быстро компенсировать потерю звезды.
Панарин и его статус в НХЛ
За годы выступлений в Северной Америке Артемий Панарин зарекомендовал себя как один из самых стабильных нападающих лиги. Он стал обладателем приза Колдера как лучший новичок сезона, а также неоднократно вызывался на Матчи всех звёзд НХЛ.
Панарин известен не только результативностью, но и харизмой: болельщики "Рейнджерс" называют его "Breadman" — прозвище, которое он получил ещё в "Чикаго Блэкхокс".
Что дальше
Окончательное решение по контракту нападающего, вероятно, примут ближе к концу регулярного чемпионата. Всё будет зависеть от результатов команды. Если "Рейнджерс" пробьётся в плей-офф и покажет стабильную игру, ситуация может измениться в пользу сохранения состава.
В противном случае клубу, возможно, придётся расстаться с одной из главных звёзд последних лет.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru