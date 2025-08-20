Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Екатеринбургский музей изобразительных искусств
Екатеринбургский музей изобразительных искусств
© commons.wikimedia.org by Митрохина Марина is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:18

Необычный инцидент в Екатеринбурге: посетитель взял ручку и "дописал" шедевр

В Екатеринбурге посетитель пририсовал глаза фигурам на картине Германа Метелева "Театр"

Что заставляет человека взять ручку и пририсовать глаза персонажам картины прямо в музее? В Екатеринбурге произошёл именно такой случай, который вызвал недоумение у сотрудников и гостей городского Музея изобразительных искусств.

Инцидент в зале советского искусства

На днях один из посетителей испортил работу Германа Метелева "Театр" — произведение из постоянной экспозиции. Мужчина достал обычную шариковую ручку и добавил нарисованным фигурам глаза. Картина сразу же была замечена сотрудниками музея, и вокруг происшествия поднялся резонанс.

Руководство музея быстро провело проверку. Как отметил директор организации Никита Корытин в комментарии изданию "Подъем", серьезных последствий удалось избежать: чернила проникли лишь в верхний лаковый слой и не затронули саму краску. То есть произведение можно восстановить без глобальных потерь.

Реакция руководства и вопрос культуры

"Но, конечно, беспокоит, что такие вещи появляются в голове у посетителей, это, конечно, дикость. Тут более важно думать об уровне культуры в стране. Потому что обеспечить какую-то тотальную безопасность и все повесить в бронированное стекло, это тоже бессмысленно. Это стекло должно быть в голове у посетителя", — подчеркнул Корытин.

По его словам, главная проблема кроется не в музейных технологиях защиты, а в отношении самих людей к культурным ценностям.

