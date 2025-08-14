Искусство в горах: светомузыкальное шоу пройдет среди древних башен Северной Осетии

В живописном горном курорте "Мамисон" в Северной Осетии 16-17 августа состоится уникальный арт-фестиваль, объединяющий современное искусство и природные красоты Кавказа. Впервые в этом месте пройдут масштабные культурные мероприятия под открытым небом, обещающие гостям незабываемые впечатления.

Центральным событием станет необычный аудиоспектакль, который сопроводит туристов во время прогулки к древнему селу Лисри. Маршрут украсят новые арт-объекты, созданные из природных материалов — "Классики", "Солнце", "Четырехлистный клевер" и другие композиции, органично вписанные в горный ландшафт. Особый интерес представляют интерактивные инсталляции вроде "Колокола желаний" и "Лавки-сердца".

Вечерняя программа поразит зрителей светомузыкальным представлением среди средневековых башен Лисри в исполнении осетинских музыкантов. Они представят современные интерпретации традиционных мелодий, исполняемых на аутентичных инструментах.

Фестиваль также включает ярмарку местных ремесленников со всего Северного Кавказа, где можно будет приобрести уникальные изделия ручной работы.

По словам организаторов, развитая инфраструктура курорта с сетью экотроп (самая длинная — 4,8 км) и удобными смотровыми площадками сделала "Мамисон" еще более привлекательным для туристов. Как отметил представитель института развития Валерий Желателев, после обустройства арт-объектов и навигации поток гостей в курортной зоне увеличился вдвое.

"Экотропы дают практически мгновенный эффект с точки зрения турпотока. Мы видим, что число гостей на "Мамисоне" с появлением навигации, арт-объектов и фотозон, увеличилось в два раза", — отметил он.

Этот фестиваль станет новым этапом в развитии туристического потенциала Северной Осетии, предлагая гостям уникальное сочетание природных красот, исторического наследия и современных арт-практик.