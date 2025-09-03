Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:45

Коллекция искусства без миллионов: как начать с пары тысяч рублей

Галерист Евгения Ходакова рассказала, как начать коллекционировать искусство без больших вложений

Коллекционирование искусства кажется занятием для избранных — с большим капиталом и дипломом искусствоведа. Но на самом деле это доступное хобби, которое можно начать без серьёзных вложений и специальных знаний. Всё, что нужно на старте, — интерес и желание разбираться в творчестве.

С чего начать: первый шаг в коллекционировании

Чаще всего коллекции начинаются случайно — с покупки работы для интерьера. Картину или коллаж покупают для украшения дома, а потом появляется желание найти что-то ещё. Постепенно формируется вкус и понимание, что именно хочется видеть в своей коллекции.

Коллекционер и галерист Евгения Ходакова уверяет, что начинать стоит с выставок и маркетов искусства:

"Начать собирать коллекцию искусства и разбираться в нём можно с походов на выставки и маркеты. Там можно купить работы за вполне приемлемые деньги и поддержать молодых авторов".

На таких мероприятиях продаются уникальные работы — живопись, графика, коллажи — и цены часто стартуют от нескольких тысяч рублей.

Где искать доступное искусство

  1. Арт-маркеты и ярмарки - регулярные события вроде WIN-WIN-маркета или локальные арт-базары.

  2. Студенческие выставки - в художественных вузах и школах дизайна, где талантливые студенты продают свои первые работы.

  3. Мастерские художников - во время дней открытых дверей можно напрямую купить произведение без наценок.

  4. Соцсети и онлайн-площадки - многие авторы ведут страницы с предложением работ.

Российские художественные училища и творческие мастерские нередко становятся настоящей находкой для начинающих коллекционеров: цены там ниже, а качество — достойное.

Как выбирать работы

В искусстве нет универсальных правил выбора. Всё зависит от ваших эмоций и от того, насколько предмет подходит вашему дому. Яркие и экспрессивные полотна с манифестами могут захватить внимание, но не всем комфортно видеть их каждый день.

"Нужно понимать, что предметы, которые нас окружают, программируют наше настроение. Поэтому особенно для дома важно выбирать то, что приятно и откликается", — отмечает Евгения Ходакова.

Если хотите спокойный интерьер — выбирайте классическую современную живопись. Если ищете драйв — присмотритесь к динамичным коллажам или ярким панно.

Как развить вкус

• подписывайтесь на рассылки галерей и арт-критиков;
• посещайте выставки и фестивали;
• читайте каталоги конкурсов и смотрите, какие работы отмечают эксперты.

Так постепенно появится насмотренность, и вы научитесь отличать перспективные работы.

Главное — начать

Коллекция не обязана быть дорогой или академически "правильной". Важно, чтобы она отражала вашу индивидуальность и радовала вас. Даже одно полотно, купленное у молодого художника, делает интерьер живым и придаёт дому историю.

Со временем коллекция будет расти вместе с вашим опытом и вкусом. А главное — вы станете частью культурного процесса, поддерживая авторов и открывая для себя новые миры.

