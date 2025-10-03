Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://www.freepik.com
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:23

Соседи копят на дачу, а кто-то берёт картины Репина: московские торги удивят коллекционеров

Картины Брюллова, Репина и Шишкина выставят на осенних торгах в Москве

Осенние торги в Москве обещают стать одним из самых громких событий арт-рынка этого года. В каталоге аукционного дома заявлены более 170 произведений, среди которых — настоящие шедевры живописи XIX-XX веков. Общая оценочная стоимость лотов достигает 800 миллионов рублей, а главный интерес публики прикован к редчайшим полотнам Карла Брюллова, Ильи Репина и Ивана Шишкина.

Шедевры в центре внимания

Особое место в коллекции занимает работа Карла Брюллова "Диана, Эндимион и Сатир". Полотно, созданное по мотивам древнегреческого мифа, эксперты называют одной из ключевых в наследии художника. Его стоимость предварительно оценивают более чем в миллион долларов, и многие аналитики не исключают обновления рекорда цены для живописи Брюллова.

Еще один уникальный лот — фреска Ильи Репина "Христос в терновом венце", созданная в 1913 году. Это единственный сохранившийся пример монументальной живописи мастера. Ее стоимость, по оценкам специалистов, может достичь 35 миллионов рублей.

На торгах представят также портрет "Купальщица" кисти Тимофея Неффа. Картина изображает Екатерину Долгорукову — супругу императора Александра II, и ранее принадлежала приме советского балета Агриппине Вагановой.

Пейзажи Ивана Шишкина, графика Шагала, офорты Гойи и Дали, а также редкие литографии дополняют каталог. Стартовые цены на некоторые работы начинаются от 300 тысяч рублей, что делает аукцион привлекательным не только для крупных коллекционеров, но и для начинающих инвесторов в искусство.

Сравнение: знаковые лоты аукциона

Художник Работа Техника Оценка стоимости Уникальность
Карл Брюллов "Диана, Эндимион и Сатир" Холст, масло >1 млн долларов Ключевое полотно в наследии
Илья Репин "Христос в терновом венце" Фреска 35 млн рублей Единственный сохранившийся пример монументальной живописи
Тимофей Нефф "Купальщица" Холст, масло не раскрыта Историческая ценность, принадлежала Агриппине Вагановой
Иван Шишкин Два пейзажа, графика Холст, бумага уточняется Из собрания Адольфа Маркса
Шагал, Гойя, Дали Литографии, офорты Бумага, печатная техника от 300 тыс. рублей Работы мировых мастеров

Советы шаг за шагом: как подготовиться к участию в аукционе

  1. Изучите каталог заранее и отметьте лоты, представляющие интерес.

  2. Определите бюджет, включая дополнительные расходы (комиссии, страховку, доставку).

  3. Проконсультируйтесь с независимым экспертом по искусству.

  4. Зарегистрируйтесь в аукционном доме и подтвердите финансовые гарантии.

  5. Следите за торгами онлайн или лично — многие аукционы предлагают оба варианта.

  6. После покупки организуйте транспортировку и страхование произведения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: участвовать в торгах без экспертной оценки картины.
    Последствие: риск переплатить или приобрести подделку.
    Альтернатива: заказать независимую экспертизу перед аукционом.

  • Ошибка: не учитывать комиссию аукционного дома.
    Последствие: итоговая цена окажется выше планируемой.
    Альтернатива: заранее уточнить процент комиссии и включить его в бюджет.

  • Ошибка: хранить картину без контроля влажности и температуры.
    Последствие: повреждение полотна, потеря стоимости.
    Альтернатива: установить климатическую систему или арендовать сейф в специализированном хранилище.

А что если…

А что если купленное полотно окажется не просто элементом коллекции, а инвестиционным активом? История показывает, что цены на живопись мастеров XIX века растут быстрее инфляции, а редкие работы Брюллова и Репина имеют высокий потенциал для международного рынка. Вложение в искусство может стать надежной альтернативой покупке недвижимости или акций.

FAQ

Как выбрать картину для инвестиций?
Ориентируйтесь на известных художников с проверенной репутацией и редкие произведения, прошедшие экспертизу.

Сколько стоит участие в аукционе?
Регистрация обычно бесплатна, но покупатель оплачивает комиссию аукционного дома — в среднем от 10 до 20% от цены лота.

Что лучше — современное или классическое искусство?
Классика стабильнее в цене, современное искусство — более рискованное, но иногда приносит сверхприбыль.

Мифы и правда

  • Миф: картины всегда дорожают.
    Правда: стоимость зависит от художника, редкости работы и состояния рынка.

  • Миф: искусство доступно только миллионерам.
    Правда: многие графические работы или литографии стартуют от сотен тысяч рублей.

  • Миф: хранить картину можно где угодно.
    Правда: произведения требуют особого температурно-влажностного режима.

Исторический контекст

Аукционы произведений искусства в России имеют долгую традицию. Еще в XIX веке в Петербурге и Москве проводились торги, где коллекционеры приобретали полотна Айвазовского, Брюллова и Репина. В советское время рынок был фактически уничтожен, а возрождение произошло лишь в 1990-х. Сегодня московские аукционы уверенно конкурируют с европейскими и азиатскими домами, привлекая внимание международных покупателей.

Три интересных факта

  1. Картина Брюллова "Последний день Помпеи" хранится в Русском музее и считается одним из крупнейших полотен XIX века — её размер более 30 квадратных метров.

  2. Репин за свою жизнь написал свыше 400 портретов, многие из которых принадлежат государственным коллекциям.

  3. Иван Шишкин использовал в работе специальные линзы и оптические приборы, чтобы максимально точно передавать детали лесного пейзажа.

