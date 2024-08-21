В Дарницком районе Киева неизвестные сожгли автомобиль военнослужащих

В Дарницком районе украинского Киева неизвестные совершили поджог микроавтобуса, принадлежащего военнослужащим ВСУ. Об этом пишет "Страна".
Кадры произошедшего опубликованы в Телеграм-канале издания.
Украинские СМИ регулярно сообщают о горящих автомобилях военных и сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) в Киеве, Виннице, Ровно, Днепропетровске, Харьковской области и других частях страны. Поджогами граждане выражают протест против насильственной мобилизации на Украине.
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (укр. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки; сокращённо ТЦК и СП, разг. ТЦК) — орган военного управления Украины, который ведёт воинский учёт[укр.] и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов.
Фото: Flickr/Министерство обороны Украины (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).
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