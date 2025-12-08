Обида превратилась в пепел: женщина в Крыму подожгла чужой дом после затяжного конфликта

История о преднамеренном поджоге в Джанкое обнажила бытовой конфликт, который закончился крупным ущербом и уголовным делом. Об этом сообщает МВД России по Республике Крым, передавая детали расследования, начатого после пожара в частном домовладении на севере полуострова.

Как произошёл поджог

Пожар заметила местная жительница, которая увидела, как женщина выбирается из окна уже горящего дома. Позже следователи установили, что строение принадлежит двум хозяевам, сдающим свои части квартирантам. Владельцы на момент происшествия находились за пределами полуострова, а внутри дома были только арендаторы, к которым часто приходила в гости 36-летняя иностранка.

Осмотр сгоревшего помещения показал: возгорание возникло не случайно. Специалисты пришли к выводу, что пожар был инициирован умышленно. Личность подозреваемой установили быстро — её видела соседка, ставшая свидетелем того, как женщина покидала пылающее здание через окно. Это совпало с другими признаками, указывавшими на её причастность.

Мотив и признание

В отделении полиции задержанная рассказала, что перед происшествием употребляла алкоголь и пришла к знакомым-квартирантам. Дверь ей не открыли, тогда она проникла внутрь через окно. По словам женщины, давно существовавший конфликт с жильцами и острая неприязнь подтолкнули её к поджогу. Такое объяснение стало частью материала следствия и дополнило картину произошедшего.

Следователи зафиксировали, что межличностный конфликт перерос в криминальную плоскость из-за отсутствия контроля и повышенной эмоциональной реакции. Учитывая ущерб и обстоятельства происшествия, эти признания стали важным элементом доказательной базы.

Последствия и дальнейшие действия

Пожар нанёс владельцам имущества убытки примерно на один миллион рублей. Степень разрушений показала, что огонь распространялся быстро, а отсутствия хозяев хватило, чтобы причинённый вред оказался значительным. По факту поджога возбуждено уголовное дело, и подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы. Она уже помещена под стражу, ожидая дальнейших процессуальных действий.