Суд осенью: Аршавин и Барановская снова делят прошлое и настоящее

В жизни бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина начался новый юридический этап. В Савёловский районный суд Москвы поступил иск спортсмена к телеведущей Юлии Барановской с требованием изменить размер алиментов.

Заседание по подготовке дела назначено на 9 октября 2025 года. Эта история сразу привлекла внимание прессы и болельщиков: Аршавин — одна из самых узнаваемых фигур в российском футболе, а его отношения с Барановской долгие годы остаются предметом интереса публики.

История отношений

Футболист и телеведущая познакомились в начале 2000-х и прожили вместе почти десять лет, с 2003 по 2012 годы. Несмотря на то что официальный брак заключён не был, в этих отношениях родились трое детей — Артемий, Яна и Арсений. После расставания именно Барановская взяла на себя заботу о воспитании детей.

Карьера Аршавина

Андрей Аршавин — воспитанник "Зенита", где провёл лучшие годы карьеры. С питерским клубом он выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, а в 2008 году перешёл в лондонский "Арсенал". Позднее выступал за "Кубань" и казахстанский "Кайрат".

Главный успех в сборной России — бронза чемпионата Европы-2008. Именно тогда Аршавин стал национальным героем, а его имя навсегда вошло в историю отечественного футбола.

Сравнение: спорт и личная жизнь