Суд осенью: Аршавин и Барановская снова делят прошлое и настоящее
В жизни бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина начался новый юридический этап. В Савёловский районный суд Москвы поступил иск спортсмена к телеведущей Юлии Барановской с требованием изменить размер алиментов.
Заседание по подготовке дела назначено на 9 октября 2025 года. Эта история сразу привлекла внимание прессы и болельщиков: Аршавин — одна из самых узнаваемых фигур в российском футболе, а его отношения с Барановской долгие годы остаются предметом интереса публики.
История отношений
Футболист и телеведущая познакомились в начале 2000-х и прожили вместе почти десять лет, с 2003 по 2012 годы. Несмотря на то что официальный брак заключён не был, в этих отношениях родились трое детей — Артемий, Яна и Арсений. После расставания именно Барановская взяла на себя заботу о воспитании детей.
Карьера Аршавина
Андрей Аршавин — воспитанник "Зенита", где провёл лучшие годы карьеры. С питерским клубом он выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, а в 2008 году перешёл в лондонский "Арсенал". Позднее выступал за "Кубань" и казахстанский "Кайрат".
Главный успех в сборной России — бронза чемпионата Европы-2008. Именно тогда Аршавин стал национальным героем, а его имя навсегда вошло в историю отечественного футбола.
Сравнение: спорт и личная жизнь
|Период
|Карьера
|Личная жизнь
|2003-2008
|"Зенит", победа в Кубке УЕФА
|Совместная жизнь с Барановской
|2008-2013
|"Арсенал", возвращение в "Зенит"
|Рождение троих детей
|2013-2018
|"Кубань", "Кайрат"
|Разрыв отношений
|2018-2025
|Завершение карьеры
|Судебные разбирательства
А что если…
А что если суд удовлетворит иск Аршавина? Это изменит сумму выплат, но не отменит его обязанность поддерживать детей. Если же решение будет не в его пользу, условия останутся прежними, и спортсмену придётся соблюдать ранее установленные правила.
FAQ
Почему дело рассматривает именно Савёловский суд?
По месту жительства ответчика или истца такие дела распределяются между районными судами Москвы.
Можно ли изменить размер алиментов без суда?
Да, при согласии обеих сторон можно заключить нотариальное соглашение.
Что важнее при определении суммы — доход родителя или потребности детей?
Учитываются оба фактора: реальные доходы и обоснованные потребности ребёнка.
