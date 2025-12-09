Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Горнолыжный курорт
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:25

Арсеньевский склон оживает: над горой включили подъёмники, и зима начинает свой отсчёт

В Арсеньеве запустили подъёмники горнолыжного комплекса — ИА PrimaMedia

Строительство горнолыжной инфраструктуры в Арсеньеве выходит на финальный этап: к концу декабря здесь должны заработать прокат оборудования и подъёмники. Об этом сообщает ИА "PrimaMedia". На январских праздниках трассы обещают открыть для первых гостей, а завершение всего объекта намечено на следующий год.

Ход подготовки трасс

Работы на склонах продолжаются в активном режиме. По информации подрядчиков, все подъёмники уже запущены, включая верхние и нижние линии. На двух трассах начали работу системы искусственного оснежения, которые позволят обеспечить устойчивый снежный покров независимо от погоды. Параллельно формируется входная группа, необходимая для приема туристов.

Представители инвестора проекта подтверждают, что несмотря на большой объём оставшихся задач, ключевые элементы — прокат спортивного инвентаря и подъёмники — должны начать функционировать до конца месяца. Так что на новогодних каникулах катание на трассах станет реальной возможностью для жителей и гостей региона.

Перспектива полного запуска

Полная сдача объекта запланирована на следующий год. После ввода всех зон курорт сможет принимать до 2,5 тысячи человек в сутки. Предполагается, что развитие горнолыжной инфраструктуры даст импульс туристической активности и привлечет дополнительные инвестиции в район.

Параллельно модернизируется медицинская инфраструктура. Под нужды будущего туристического потока обновляют отделение травматологии местной больницы. В следующем году планируется поставка нескольких автомобилей скорой помощи, а также прорабатываются механизмы привлечения новых специалистов.

Масштабы проекта

Круглогодичный горнолыжный комплекс "Арсеньев" реализуется компанией "Приморье СпортОтельИнвест". Общая стоимость проекта составляет 9,6 млрд рублей. Развитие территории предусматривает создание водно-оздоровительного комплекса с крытыми и открытыми бассейнами, двух отелей на 250 номеров, апартаментного блока, сервисно-туристического центра и ресторанной инфраструктуры.

Такой формат позволит сделать площадку многофункциональной и востребованной в разное время года. После завершения всех этапов строительства курорт должен стать одним из крупнейших спортивно-туристических проектов региона.

