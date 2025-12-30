Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Арсен Маркарян
Арсен Маркарян
© ru.wikipedia.org by Максим Чирков is licensed under CC BY 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 11:23

Блогер Маркарян попадает под две статьи: расследование о реабилитации нацизма завершено

Следственный комитет завершает расследование дела Арсена Маркаряна — ТАСС

В Москве завершилось расследование уголовного дела, связанного с публичными высказываниями о событиях Великой Отечественной войны и оценке решений Международного военного трибунала. Речь идёт о блогере Арсене Маркаряне, которого обвиняют в реабилитации нацизма. Об этом сообщает ТАСС.

Что заявил Следственный комитет

Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении Арсена Маркаряна. Информация прозвучала со ссылкой на пресс-службу СК, которая подтвердила, что материалы собраны и производство на стадии передачи в суд. В ведомстве подчеркнули, что речь идёт о преступлениях, квалифицированных по нескольким составам.

В чём обвиняют блогера

По версии следствия, Маркарян обвиняется по части 4 статьи 354.1 УК РФ — это оскорбление памяти защитников Отечества, совершённое с использованием средств массовой информации либо интернет-ресурсов. Также ему инкриминируют пункт "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ — одобрение преступления, установленного приговором Международного военного трибунала, совершённое публично, в том числе через информационно-телекоммуникационные сети.

В СК уточнили, что оба эпизода связаны с публичным распространением информации через Интернет.

Что будет дальше

Следственный комитет сообщил, что уголовное дело передано для направления в суд.

