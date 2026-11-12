В США уже ставили крест на ракете: военная программа вернулась после череды неудач

ВВС США заключили с Lockheed Martin контракт на 694 млн долларов на серийное производство гиперзвуковой ракеты ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Об этом ведомство объявило 26 октября, отметив, что программа перешла от испытаний к производству.

Согласно бюджетным документам, ARRW предназначена для ударов вне зоны действия ПВО противника по особо важным скоротечным целям. Из-за размеров ракета не помещается на большинство истребителей, поэтому в первую очередь ею вооружат стратегические бомбардировщики B-52; сообщалось также об испытаниях с B-1. Ракетный ускоритель разгоняет ARRW до гиперзвуковой скорости, после чего отделившийся планирующий боевой блок совершает маневрирующий полет со скоростью не менее 5 Маха (свыше 6100 км/ч).

Из испытаний — в серию

Министр ВВС Трой Мейнк назвал переход ARRW в серийное производство поворотным моментом в создании перспективного оружия. По его словам, командующие на театрах военных действий получат высокоскоростную ракету, способную прорывать современную ПВО противника.

Разработка ARRW началась в 2018 году с контракта на проектирование стоимостью до 480 млн долларов. Ракета создавалась на основе совместных разработок DARPA и ВВС. Изначально прототип планировали подготовить к 2021 году, а первоначальной боевой готовности достичь в 2022-м. Однако испытания не задались: первый пуск в апреле 2021 года провалился, за ним последовали еще две неудачные попытки. Первый успешный пуск состоялся лишь в мае 2022 года.

Тогда же начались проблемы с финансированием. Конгресс США вычеркнул из бюджета на 2022 финансовый год деньги на закупку 12 ракет, а в 2023 году финансирование и вовсе обнулили. В марте 2023 года помощник министра ВВС по закупкам Эндрю Хантер заявил, что программа завершится без закупок, а ВВС сосредоточатся на более компактной гиперзвуковой крылатой ракете HACM.

Возвращение к закупкам

Ситуация изменилась в 2025 году, когда тогдашний начальник штаба ВВС генерал Дэвид Оллвин сообщил Конгрессу о намерении все-таки закупить ARRW. В бюджете на 2026 финансовый год на это заложили 362 млн долларов. Контракт подписали 29 сентября 2026 года, но объявили о нем лишь месяц спустя.

В бюджетном запросе на 2027 год на производство ARRW предусмотрено 452 млн долларов. Однако бюджет пока не утвержден Конгрессом, и Пентагон работает по временной резолюции о продолжении финансирования. Согласно плану оборонных расходов на будущие годы (FYDP), в 2028–2031 годах на закупки ARRW может уходить от 556 до 621 млн долларов ежегодно. Число ракет не раскрывается — эти сведения отнесены к несекретной информации ограниченного распространения.

Нынешний начальник штаба ВВС генерал Кеннет Уилсбах подчеркнул, что ARRW позволит держать под угрозой удара цели по всему миру и даст объединенным силам гибкое средство быстрого реагирования в условиях плотной ПВО противника.