Пауки терпеть не могут эти три запаха — ваш дом станет для них запретной зоной

Осень — сезон, когда пауки начинают искать тёплые укромные места в наших домах. И если вы не в восторге от таких соседей, можно обойтись без химии — достаточно знать, какие запахи они не выносят.

Дело в том, что у пауков чувствительные обонятельные рецепторы на лапках. Сильные ароматы сбивают их с толку и мешают находить дорогу или добычу. Поэтому они инстинктивно избегают таких мест. Вот три аромата, которые станут вашим естественным "щитом".

1. Лаванда

Лаванда приятно пахнет для нас, но дезориентирует пауков. Её цветочный аромат сбивает их с "нюхового маршрута", мешает ориентироваться и искать убежище.

Как использовать:

Высадите лаванду в горшках возле дверей и окон.

Сделайте спрей: 10-15 капель эфирного масла лаванды на 250-500 мл воды, обработайте рамы, проёмы и углы.

Разложите сухие саше в шкафах, ящиках или под мебелью.

2. Мята перечная

Свежий и резкий мятный аромат слишком силён для паучьих сенсоров.

Как использовать:

Смешайте 10-15 капель эфирного масла мяты, 250-500 мл воды и пару капель жидкого мыла (для лучшего сцепления).

Распылите в местах, куда часто пробираются пауки — у плинтусов, в углах, на чердаке или в гараже.

Можно просто посадить мяту в горшке на кухне или подоконнике.

3. Цитрус

Лимон, апельсин, лайм — их масла раздражают сенсорную систему пауков и мешают им находить места для гнёзд.

Как использовать:

Смешайте 15-20 капель цитрусового эфирного масла, воду и немного уксуса.

Обработайте дверные и оконные проёмы, щели и другие потенциальные "ворота".

Протирайте поверхности разведённым цитрусовым маслом для поддержания аромата.

Обновляйте ароматы каждые несколько дней, особенно после уборки или дождя. Такой способ не навредит вам, питомцам или окружающей среде, но создаст для пауков непереносимые условия.