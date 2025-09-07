От романа с Майли Сайрус к "тихой гавани": Шварценеггер-младший нашёл своё счастье

История любви, растянувшаяся почти на десятилетие, получила красивое продолжение — свадьбу на берегу озера Кер-д'Ален в американском штате Айдахо. 31-летний актёр Патрик Шварценеггер, сын легендарного Арнольда Шварценеггера и журналистки Марии Шрайвер, официально связал свою жизнь с 28-летней моделью Эбби Чемпион.

Долгий путь к свадьбе

Пара начала встречаться ещё девять лет назад. Их роман развивался спокойно и без лишней шумихи, хотя внимание прессы неизменно сопровождало сына мирового культурного символа. Через семь лет после начала отношений Патрик сделал предложение руки и сердца, а сама церемония должна была состояться раньше. Однако актёру пришлось сдвинуть дату — он был занят на съёмках популярного сериала "Белый лотос".

Несмотря на перенос, праздник оказался именно таким, каким его представляли жених и невеста: камерным, романтичным и стильным.

Атмосфера торжества

Местом для свадьбы пара выбрала живописный загородный клуб у озера Кер-д'Ален. Гости смогли насладиться не только радостью молодожёнов, но и невероятными пейзажами, которые стали идеальным фоном для торжества.

Эбби появилась в элегантном кремовом платье с пышной юбкой. Её образ был изысканным и в то же время сдержанным. Патрик предпочёл классический стиль, выбрав кремовый смокинг в сочетании с чёрными брюками. Их наряды подчёркивали гармонию и вкус пары.

Поддержка семьи

На свадьбе присутствовали самые близкие — родители Патрика, Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер, а также сестра Кэтрин, приехавшая вместе с мужем, актёром Крисом Праттом. Их присутствие сделало праздник ещё более тёплым и семейным.

Для Арнольда этот день стал особенным: его сын вступил в новый этап жизни, и знаменитый актёр и бывший губернатор Калифорнии с гордостью наблюдал за счастьем семьи.

До встречи с Эбби

До того как познакомиться с будущей супругой, Патрик успел ненадолго закрутить роман с певицей Майли Сайрус. Их отношения активно обсуждались в прессе, но продлились недолго. Встреча с Эбби Чемпион стала для актёра судьбоносной и определила его личную жизнь на долгие годы вперёд.

Наследие семьи Шварценеггеров

История Патрика и Эбби — это не только красивая сказка о любви. Она также вплетена в судьбу семьи, имя которой знает весь мир. Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер прожили в браке 25 лет, воспитывая четверых детей. Их союз распался после громкой истории, связанной с романом Арнольда и домработницы Милдред Баэны, от которой у него родился сын.

Несмотря на семейные испытания, дети сохранили хорошие отношения с обоими родителями. Свадьба Патрика стала новым подтверждением того, что семья Шварценеггеров умеет оставаться единым целым даже после трудных моментов.