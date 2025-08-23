Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка
Тренировка
© freepik.com by freepic.diller is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:50

Как одно движение с гантелями включает в работу все мышцы плеч

Жим Арнольда эффективнее классического жима гантелей — данные Journal of Strength and Conditioning Research

Сильные плечи — это не только эстетика, но и залог правильной осанки и мощи в тренировках. И если вы хотите добавить упражнение, которое действительно работает, обратите внимание на жим Арнольда. Этот вариант классического жима гантелей стал знаменитым благодаря Арнольду Шварценеггеру и до сих пор остаётся одним из самых эффективных движений для плеч.

Что такое жим Арнольда?

В отличие от стандартного жима гантелей, здесь движение начинается с гантелями перед грудью, ладони обращены к себе. Поднимая руки вверх, вы одновременно разворачиваете ладони вперёд. Такая ротация позволяет максимально включить в работу переднюю и среднюю дельту. Дополнительно задействуются бицепсы (при контроле веса вниз), трицепсы (при выжимании вверх), мышцы кора и даже малая надостная мышца ротаторной манжеты.

Фитнес-тренер Стивен Хэд объяснял:

"Арнольд хотел развить переднюю дельту и заметил, что поворот кистей во время подъёма даёт больше активации в этой зоне".

Современные исследования подтверждают: жим Арнольда действительно сильнее нагружает плечи, чем классический жим гантелей или работа со штангой.

Преимущества жима Арнольда

Больше вовлечённых мышц. В 2013 году журнал Journal of Strength and Conditioning Research отметил, что гантельные жимы активируют плечи сильнее, чем штанговые. А в 2017 году исследование показало, что именно жим Арнольда эффективнее классического жима гантелей.

  • Баланс силы. Работа с гантелями заставляет каждую руку поднимать свой вес, что помогает устранить асимметрию и не даёт "сильной стороне" брать на себя больше нагрузки.
  • Щадящая техника. Стартовое положение с ладонями внутрь снижает риск чрезмерного прогиба в пояснице и уменьшает нагрузку на суставы.
  • Техника выполнения
  • Встаньте прямо, стопы на ширине плеч.
  • Держите гантели перед грудью, ладони к себе, локти согнуты.
  • Поднимая гантели, одновременно разворачивайте ладони вперёд.
  • В верхней точке руки почти выпрямлены, но локти слегка согнуты.
  • Опускаясь, снова разворачивайте кисти внутрь и возвращайтесь в исходное положение.

Важно: не выгибайте спину, напрягайте пресс и ягодицы, не блокируйте локти и держите запястья в "ударной" позиции, чтобы избежать травм.

Вариации упражнения

  • Сидя — меньше нагрузка на корпус, проще контролировать осанку.
  • С гирей одной рукой — более естественное положение запястья.
  • Сгибание рук + жим Арнольда — комбинация для бицепсов и плеч.
  • Попеременный жим — повышает нагрузку на стабилизацию корпуса.

А если вам нужно прокачать заднюю дельту, попробуйте альтернативу — махи гантелями в наклоне. Исследование Американского совета по упражнениям (2014) показало, что они активируют заднюю дельту почти в семь раз сильнее, чем обычные жимы.

Предостережение

Жим Арнольда может быть более щадящим, но не является полностью безопасным. Если есть проблемы с плечами или ротаторной манжетой, стоит подобрать другое упражнение или работать с минимальным весом. Всегда прислушивайтесь к телу — боль в плечах или пояснице сигнализирует о том, что технику или нагрузку нужно пересмотреть.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Интуитивные тренировки: психолог Хейли Перлус объяснила, как выбирать нагрузку по сигналам тела сегодня в 9:50

Тренировки против себя: как культ идеального тела ломает привычки

Интуитивные тренировки меняют взгляд на спорт: вместо "надо" — доверие телу, вместо цифр и калорий — радость и забота о себе. Узнайте, как это работает.

Читать полностью » Подъёмы на носки улучшают силу и снижают риск травм ахиллова сухожилия — медики сегодня в 9:30

Простое движение, которое меняет тело и снижает риск травм

Простое упражнение, которое способно укрепить мышцы, помочь восстановиться после травмы и даже увеличить прыжок. Что скрывается за calf raises?

Читать полностью » Врачи назвали упражнения для тазового дна, которые помогают укрепить ягодицы сегодня в 9:10

Простые упражнения для тазового дна делают ягодицы сильнее без лишних усилий

Сильные ягодицы начинаются с тазового дна: узнайте, как дыхание и простые упражнения меняют тело и здоровье в лучшую сторону.

Читать полностью » Фитнес-эксперты объяснили, как heel touches улучшают гибкость позвоночника сегодня в 8:50

Упражнение, о котором молчат фитнес-гуру: сила в простоте

Heel touches кажутся простыми, но именно они укрепляют мышцы кора, снижают риск болей в спине и улучшают гибкость позвоночника. Узнайте, как их делать правильно.

Читать полностью » Эксперт Джереми Талли назвал безопасные упражнения для начала силовых тренировок сегодня в 8:30

Секрет силовых тренировок: меньше упражнений — больше результата

Силовые тренировки могут быть простыми и безопасными. Узнайте, с чего начать новичку, какие упражнения выбрать и как тренироваться без риска для здоровья.

Читать полностью » Врачи объяснили, какие растяжки и упражнения помогают держать спину прямой сегодня в 8:10

Сутулость крадёт годы жизни: упражнения, которые возвращают силу

Хотите исправить осанку и избавиться от сутулости? Эти простые упражнения для спины и плеч помогут укрепить мышцы и вернуть уверенный, прямой силуэт.

Читать полностью » Трудности при вставании со стула связаны со слабостью мышц — физиотерапевт Барт Макдональд сегодня в 7:50

Незаметная слабость мышц способна лишить человека самостоятельности

Сидеть и вставать со стула — простое движение, которое отражает здоровье мышц и суставов. Почему его сложно выполнять и какие упражнения помогут?

Читать полностью » Эксперт по здоровому старению Джойнер рекомендовал упражнения для улучшения осанки сегодня в 7:30

Сутулость и боли в пояснице: ошибка, которая стоит здоровья тысячам людей

Тянущие упражнения укрепляют спину и помогают сохранить подвижность с возрастом. Узнайте 5 лучших движений для силы, баланса и здоровой осанки.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Стоматолог Ахмурзаев: гигиена важнее диеты для защиты от кариозных полостей
Наука и технологии

Иммунитет как в 20 лет: ученые нашли неожиданную причину аутоиммунных заболеваний
Красота и здоровье

Учёные UBC Okanagan: эффективность интервального голодания зависит от типа телосложения
Питомцы

Уход за собаками в осенний период: рекомендации по профилактике простуды от ветеринаров
Авто и мото

Maserati MC12 Stradale установил ценовой рекорд — 5,2 млн долларов на торгах Broad Arrow
Туризм

Новый остров в Дубае: чего ожидать от Naïa Island к 2029 году
Дом

Почему пыль может вызывать аллергию и деменцию — предупреждение специалиста
Питомцы

Африканская борзая: особенности ухода и содержания по данным ветеринаров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru