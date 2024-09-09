Исторические учения: Швейцария и Италия впервые объединяют силы

Нейтральная Швейцария и Италия в составе блока НАТО впервые проведут совместные учения ВВС с 9 по 20 сентября 2024-го. Об этом сообщило правительство Швейцарии.
"С 9 по 20 сентября ВВС Италии и Швейцарии организуют совместную тренировку в Истране. Эти учения позволят сравнить возможности Швейцарии и Италии, и улучшить оперативную совместимость", — говорится в заявлении.
В рамках учений SIFEX швейцарские ВВС будут использовать самолёты F/A-18, а итальянские ВВС — борты Eurofighter и истребители F-35. Около 50 солдат ВС Швейцарии отправятся в Италию для участия в тренировках.
Учения проводятся на основании соглашения о военном сотрудничестве, подписанного странами в 2004-м. Эксперты считают, что усиление сотрудничества Швейцарии с военно-политическим НАТО и Евросоюзом может вызвать споры в швейцарском обществе.
Фото: commons.wikimedia.org/Julian Herzog (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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