Танки Т-90М с "Ареной-М": как новая система защиты улучшит их боевые характеристики

Армия России получила новую партию танков Т-90М, хотя точное количество переданных машин неизвестно. Эти поставки являются частью усилий Москвы по увеличению объёмов производства. На данный момент "Уралвагонзавод", выпускающий Т-90М, является одним из крупнейших танковых заводов в мире, за исключением ряда предприятий Поднебесной, пишет Military Watch Magazine.
По информации издания, характеристики танков Т-90М были значительно улучшены благодаря интеграции активной защиты "Арена-М". Эта система включает станцию РЛС, которая отслеживает обстановку вокруг танка и скрытые в шахтах защитные снаряды.
В случае атаки РЛС определяет траекторию угрозы и запускает нейтрализующий боеприпас. Ближайшим зарубежным аналогом "Арены-М" является система Trophy Израиля, установленная на танки Merkava IV армии обороны ЦАХАЛ. Кроме того, Т-90М обладает высокой бронезащитой и использует дополнительную динамическую защиту "Реликт", что ещё больше усиливает его характеристики.
Фото: commons.wikimedia.org/Тухачевский (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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