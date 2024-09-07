БПЛА "Хезболлах" бьют по позициям Израиля: атака на штаб и казарму дивизии "Ха-Галил"

Шиитская милиция "Хезболлах" использовала дроны для атак на позиции Армии ЦАХАЛ Израиля в пограничье Верхней Галилеи, сообщила военно-информационная служба формирования.

По информации источника, боевики "Хезболлах" нанесли удары по штабу и казарме 91 территориальной дивизии "Ха-Галил" в кибуце Айелет-ха-Шахар в долине Хоула. В результате атаки поражены все наземные цели, что привело к потерям среди военных Иерусалима.

Ранее дроны "Хезболлах" также атаковали базу спецподразделений ЦАХАЛ в районе Мейшар и армейские лагеря в Маноте и Мисгав Аме. Всего за сутки по территории Израиля было выпущено более 40 боеприпасов. В ночь на 4 сентября "Хезболла" заявила об атаке на позиции ЦАХАЛ в Галилее с помощью беспилотников и ракет.

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