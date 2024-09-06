Новые подлодки США готовы для женщин: что изменилось на "Нью-Джерси"?

В ВМС США появятся подводные лодки с учётом потребностей женщин-военнослужащих. Об этом пишет газета Пентагона Stars and Stripes, ссылаясь на вице-адмирала Роберта Гоше, командующего подводным флотом Америки в Атлантическом океане.

"Чтобы поддержать женщин на борту подлодок, подводные силы строят все атомные многоцелевые подлодки будущего и новые стратегические субмарины типа "Колумбия" гендерно нейтральными", — пояснил адмирал Гоше, подчеркнув, что подводный флот Штатов стал "гендерно нейтральной боевой силой".

Известно, что 14 сентября состоится присоединение к ВМС США первой подлодки "Нью-Джерси", которая разработана для совместных экипажей. Эта субмарина не была адаптирована для женщин, а изначально конструировалась с учётом их потребностей. Например, облегчен поворот механизмов и добавлены дополнительные туалеты.

С 2010 года женщинам разрешено служить на подлодках Америки, и к августу 2024-го уже 730 женщин входят в состав экипажей на 38 субмаринах в Атлантическом океане. Также стоит отметить, что в июле 2023 года Лиза Франкетти стала первой женщиной, выдвинутой на должность начштаба ВМС США.

Фото: сommons.wikimedia.org/Chief Petty Officer Amanda Gray (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)