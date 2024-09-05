Трутнев требует замены подрядчика для выпуска самолёта "Байкал" после указания Путина

Вице-премьер и полпред в Дальневосточном округе Юрий Трутнев предложил заменить подрядчика, отвечающего за выпуск многоцелевого лёгкого самолёта "Байкал" (ЛМС-901). Такое заявление прозвучало после того, как Владимир Путин призвал ускорить производство данного борта.
"Прежде всего, необходимо сделать ряд шагов назад, чтобы поменять подрядчика", — сказал Трутнев, отметив, что на Руси всегда нужно искать таланты.
Президент Путин, выступая на ВЭФ, подчеркнул необходимость запуска в серийное производство "Байкала" в ближайшее время. В то же время первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что поставки этого самолёта планируют перенести на 2026 год. Стоимость самолета "Байкал" составит 455 млн рублей, он заменит легендарный советский "кукурузник" Ан-2. Пять лет назад Минпромторг установил цену в 120 млн рублей, но в итоге стоимость многоцелевого борта получилась в 3,5 раза больше.
Фото: commons.wikimedia.org/Uzga1939 (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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