Будущее крейсера "Пётр Великий" под вопросом: что станет с флагманом российского флота?

Тяжёлый атомный ракетный крейсер ВМФ РФ "Пётр Великий" проекта 1144 "Орлан", вероятно, будет списан из-за огромных затрат на обслуживание, прогнозирует журналист The National Interest Майя Карлин.
Автор отмечает, что крейсеры 1144 "Орлан" уступают по размеру только авианосцам и являются крупнейшими кораблями в составе ВМФ России. В настоящее время только два из этих крейсеров, "Пётр Великий" и "Адмирал Нахимов", остаются на вооружении после распада СССР и последовавших за этим финансовых проблем.
Карлин предположила, что в случае списания "Петра Великого" средства будут перенаправлены на нужды СВО. Она также указала, что модернизированный "Адмирал Нахимов" вернётся в строй в течение пары лет.
Однако в июле 2023-го стало известно, что списание крейсера "Пётр Великий" не планируется, и он остаётся в составе Северного флота. В то же время, ТАСС сослался на источник, близкий к ВМФ России, заявив, что "Пётр Великий" может быть выведен из эксплуатации после возвращения на службу модернизированного "Адмирала Нахимова".
Фото: commons.wikimedia.org/Суминов Олег (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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