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Силы самообороны Японии проследили за кораблями ТОФ РФ у Хоккайдо
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Японские силы отслеживают российские корабли Тихоокеанского флота у берегов Хоккайдо

Силы самообороны Японии проследили за кораблями ТОФ РФ у Хоккайдо

Японские морские силы сообщили, что отслеживают два противолодочных корабля ТОФ России, которые движутся к северу от острова Хоккайдо. Как передаёт "Интерфакс" со ссылкой на Объединённый комитет начштабов, боевые корабли ВМФ РФ следуют из Тихого океана через пролив Лаперуза в Японское море.

Ракетные катера и патрульный самолёт P-3C Японских сил самообороны осуществляют наблюдение за действиями судов России.

Ранее в рамках дальнего похода отряд кораблей ТОФ РФ, включающий ракетный крейсер "Варяг", а также фрегат "Маршал Шапошников", прошёл через Малаккский пролив, соединяющий Индийский океан с Южно-Китайским морем. Этот отряд кораблей также посетил индийский порт Кочин перед началом перехода через Азиатско-Тихоокеанский регион.

Фото: commons.wikimedia.org/Zmey Kaa Kobra (Commons Attribution 2.5 Generic license)

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