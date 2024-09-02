Японские силы отслеживают российские корабли Тихоокеанского флота у берегов Хоккайдо

Японские морские силы сообщили, что отслеживают два противолодочных корабля ТОФ России, которые движутся к северу от острова Хоккайдо. Как передаёт "Интерфакс" со ссылкой на Объединённый комитет начштабов, боевые корабли ВМФ РФ следуют из Тихого океана через пролив Лаперуза в Японское море.
Ракетные катера и патрульный самолёт P-3C Японских сил самообороны осуществляют наблюдение за действиями судов России.
Ранее в рамках дальнего похода отряд кораблей ТОФ РФ, включающий ракетный крейсер "Варяг", а также фрегат "Маршал Шапошников", прошёл через Малаккский пролив, соединяющий Индийский океан с Южно-Китайским морем. Этот отряд кораблей также посетил индийский порт Кочин перед началом перехода через Азиатско-Тихоокеанский регион.
Фото: commons.wikimedia.org/Zmey Kaa Kobra (Commons Attribution 2.5 Generic license)
Германия пробивает срок временного управления активами немецкого филиала "Роснефти"
Правительство Германии продлило срок временного управления немецкими активами "Роснефти" до 10 марта 2025 года. Об этом сообщило Министерство экономики и защиты климата ФРГ.
Volkswagen может закрыть свой завод в Германии и отменить мораторий на сокращения
Как сообщает портал T-Online со ссылкой на заявление руководства, автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность закрытия некоторых производственных площадок и сокращения штата сотрудников в рамках программы оптимизации расходов.
76 российских вузов перешли на электронные студенческие билеты и зачетки
Студенты российских вузов могут пользоваться электронными студенческими билетами и зачётками через приложение и портал госуслуг. Теперь вместо студенческого билета можно открыть QR-код на экране смартфона, сообщили в Минцифры.
Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов
Певица Лариса Долина назвала двух российских певцов, которых она считает лучшими.