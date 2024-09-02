Японские силы отслеживают российские корабли Тихоокеанского флота у берегов Хоккайдо

Японские морские силы сообщили, что отслеживают два противолодочных корабля ТОФ России, которые движутся к северу от острова Хоккайдо. Как передаёт "Интерфакс" со ссылкой на Объединённый комитет начштабов, боевые корабли ВМФ РФ следуют из Тихого океана через пролив Лаперуза в Японское море.

Ракетные катера и патрульный самолёт P-3C Японских сил самообороны осуществляют наблюдение за действиями судов России.

Ранее в рамках дальнего похода отряд кораблей ТОФ РФ, включающий ракетный крейсер "Варяг", а также фрегат "Маршал Шапошников", прошёл через Малаккский пролив, соединяющий Индийский океан с Южно-Китайским морем. Этот отряд кораблей также посетил индийский порт Кочин перед началом перехода через Азиатско-Тихоокеанский регион.

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