Патрушев о вооружении России: новые системы для дальней авиации и ракетных войск

Помощник Путина Николай Патрушев заявил, что страна продолжает оснащать дальнюю авиацию и ракетные войска ВС РФ современным оружием. Об этом он рассказал "Российской газете".
"Такие действия у границ страны не могут остаться без ответа", — отметил Патрушев на вопрос о реакции Москвы на агрессию США и Японии.
Он добавил: "Морская политика России направлена на развитие войск и системы базирования ТОФ. Продолжается оснащение дальней авиации и ракетных войск современными видами техники и вооружения".
Кроме того, Патрушев подчеркнул, что Москва сохраняет приверженность сотрудничеству с другими государствами на основе баланса интересов и взаимовыгоды. Он отметил важность консолидации международных усилий, направленных на поддержание безопасности и сохранение мира.
Фото: commons.wikimedia.org/Фото пресс-службы Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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