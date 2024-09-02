Патрушев о вооружении России: новые системы для дальней авиации и ракетных войск

Помощник Путина Николай Патрушев заявил, что страна продолжает оснащать дальнюю авиацию и ракетные войска ВС РФ современным оружием. Об этом он рассказал "Российской газете".

"Такие действия у границ страны не могут остаться без ответа", — отметил Патрушев на вопрос о реакции Москвы на агрессию США и Японии.

Он добавил: "Морская политика России направлена на развитие войск и системы базирования ТОФ. Продолжается оснащение дальней авиации и ракетных войск современными видами техники и вооружения".