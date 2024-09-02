Арест генерала Муминджанова: решение может быть принято во вторник

Вопрос об аресте генерала МО РФ, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, задержанного по обвинению во взяточничестве, может быть решён 3 сентября, сообщил источник РИАН.
"Муминджанова доставят в Москву", — заявил собеседник агентства.
Ранее Следком РФ сообщил, что уголовное дело по факту взяточничества возбуждено в отношении заместителя командующего ЛВО Валерия Муминджанова. По данным следствия, генерал-майор как руководитель департамента ресурсного обеспечения МО содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму 1,5млрд рублей, включая поставки в зону СВО. За свои услуги он получил взятку в размере более 20 млн рублей.
При проведении следственных действий установлено, что в собственности Муминджанова и членов его семьи есть многочисленные объекты недвижимости в столице России и Воронеже стоимостью более 120 млн рублей, законность их приобретения проверяется. СК возбудил дело по признакам преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
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