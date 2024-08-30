ЦАХАЛ уничтожил более 250 радикалов в Газе за сутки

Израильские военные ликвидировали более 250 радикалов за минувшие сутки в ходе боёв в южной и центральной частях анклава Газы. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

В частности, в районе Рафаха на юге сектора уничтожено десятки террористов. Также с помощью дрона был обнаружен террористический отряд, после чего ВВС Израиля ударили по нему. Всего за сутки Израиль атаковал в секторе Газа 30 военных целей, включая схроны оружия, ракетные установки и инфраструктуру противника.

Кроме того, Израиль не намерен уводить свои силы из Филадельфийского коридора на границе с Египтом. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху опровергли сообщения прессы о том, что Тель-Авив согласился сократить контингент в данной зоне, чтобы заключить соглашение о прекращении огня в Газе и обменяться заложниками.

Фото: commons.wikimedia.org/Israel Defense Forces (Commons Attribution 2.0 Generic license)







