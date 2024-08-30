Константин Сивков: России необходима мощная резервная армия из призывников

Капитан и доктор военных наук Константин Сивков заявил о потребности РФ в миллионной резервной армии, основу которой должны составить призывники. По его мнению, это важная мера для обеспечения нацбезопасности.

Сивков подчеркнул, что для формирования такой армии нужно вернуть 2-летний срок службы, что радикально увеличит число срочников в составе ВС РФ. Однако он отметил, что служба в этой резервной армии должна исключать участие срочников в боях СВО.

"Безусловно, пора переходить на двухлетний срок службы срочников и радикально увеличивать их процент в составе ВС. Не на фронте, а в войсках, которые несут повседневную боевую службу в России", — заявил Сивков.

Эксперт считает, что стране необходимо иметь мощный обученный резерв первой линии, чтобы в случае глобального конфликта Москва могла оперативно нарастить боевой состав ВС.

"Это данность. И наш обученный резерв первой линии должен состоять из миллионов солдат", — добавил Сивков, подчёркивая важность меры для обеспечения обороноспособности.

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