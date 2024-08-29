Новые малые ракетные корабли России станут ещё мощнее благодаря арсеналу

Малые ракетные корабли РФ (МРК) новых серий будут оснащены значительно большим количеством вооружения. Об этом заявил глава "Ак Барса" Ренат Мистахов в интервью ТАСС.
"Следующие серии будут совершенно другими и с другим обликом. Корабли будут более насыщены оружием, более отработаны с учётом современных боёв", — подчеркнул Мистахов, комментируя совершенствование строящихся судов на основе опыта СВО.
Он также отметил, что изменения в конструкции вносятся с учётом рекомендаций ВМФ России. Кроме того, конструкторы рассматривают возможность интеграции сухопутных систем на корабли, адаптируя их для морских условий. В июле глава "Ак Барс" сообщил, что разработчики сухопутных систем ПВО "Тор" и "Бук" изучают возможности для установки ЗРК на корабли ВМФ России.
Фото: сommons.wikimedia.org/George Chernilevsky (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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