Патрульный корабль "Виктор Великий" поступит на службу ВМФ России в 2024 году

Патрульный корабль "Виктор Великий" проекта 22160 будет передан ВМФ России в 2024-м. Об этом сообщил глава корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
"Все по плану, сдача корабля в 2024 году. Корабль уже прибыл на Балтику и готовится к проведению испытаний", — заявил Мистахов.
Он также уточнил, что заводские и госиспытания корабля пройдут в третьем и четвёртом кварталах 2024-го. По его словам, патрульный корабль можно использовать в качестве базы для размещения вооружения.
Корабли проекта 22160 оснащены артиллерийской установкой АК-176МА 76,2-мм калибра и крупнокалиберными пулемётами. Кроме того, они способны нести контейнерный комплекс с ракетами "Калибр". В июле ТАСС сообщал, что "Виктор Великий" был доставлен по внутренним водным путям из Зеленодольска на Балтику. Достройку и испытания будут проводить на внешней сдаточной базе Зеленодольского судостроительного завода.
Фото: commons.wikimedia.org/Petar Milošević (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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