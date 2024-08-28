Израильские военные обстреляли гуманитарный автомобиль ООН в секторе Газа

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что армия Израиля обстреляла машину ООН в секторе Газа. Инцидент произошёл накануне, когда гуманитарный автомобиль, оснащённый опознавательными знаками, был поражён 10 выстрелами ЦАХАЛ.
Дюжаррик подчеркнул, что передвижение машины было координировано с израильскими военными. Несмотря на обстрел, работники ООН не пострадали. Во вторник стало известно, что ООН прекратила поставлять гуманитарную помощь жителям Газы после распоряжения Тель-Авива об эвакуации районов Дейр-эль-Балаха.
Тем временем родственники удерживаемых в анклаве заложников устроили автопробег в поддержку освобождения близких, автоколонна двинулась из Тель-Авива к границе сектора. В четверг семьи устроят акцию на границе и попытаются "докричаться" до ХАМАС и правительства Израиля с требованием освободить их родных.
Фото: commons.wikimedia.org/Daniela Gross (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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