Китай представил новую модификацию ЗРК HQ-9B с увеличенной огневой мощью

MWM: НОАК в КНР развёртывает новую ЗРК HQ-9B с облегчёнными ракетами

Китайские ВС начали внедрять обновлённую ЗРК большой дальности HQ-9B. Эта модернизированная система сравнима с ЗРК С-400 и теперь оснащена облегчёнными ракетами, пишет Military Watch Magazine.

Центральное командование НОАК представило фото новой пусковой установки ЗРК, которая теперь способна нести восемь ракет вместо четырёх в предыдущей модели HQ-9B.

"На изображениях HQ-9B в новой конфигурации с пусковыми установками, несущими меньшие по размеру и более лёгкие ракеты "земля-воздух", — отмечается в публикации.

Как сообщает MWM, дальность поражения новой HQ-9B достигает 250 км. Этот комплекс способен обеспечить прикрытие территории площадью до 200 000 квадратных километров.

Ранее The National Interest сообщал, что ВМС Поднебесной обладают возможностью потопить авианосец ВМС США. Автор подчёркивал, что Пекин активно инвестирует в модернизацию флота, что значительно повысило боеспособность его подлодок.

Фото: commons.wikimedia.org/Jian Kang (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)