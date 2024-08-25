Ракета из Газы достигла Ришон-ле-Циона: удар пришёлся по незаселённой территории

Ракета, выпущенная радикалами из южной части Газы, упала в районе города Ришон-ле-Цион в центре Израиля, в незаселённой местности. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Ранее израильские военнослужащие сообщили о воздушной тревоге в Ришон-ле-Ционе.

Переговоры о прекращении огня завершены без соглашения, Тель-Авив и ХАМАС не приняли предложения посредников, пишут СМИ. В анклаве Газы продолжаются бои в центре и южной части, а по северу ВВС АОИ нанесли несколько авиаударов.



На Западном берегу без существенных изменений, силовики проводят операции, а палестинцы устроили теракт. На границе с Ливаном состоялся обмен самыми массивными ударами с начала обострения, о жертвах и пострадавших информации нет. Проиранские формирования запустили дроны в направлении Хайфы из Ирака, однако до портового города ничего не долетело.

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