Ракета из Газы достигла Ришон-ле-Циона: удар пришёлся по незаселённой территории

Ракета, выпущенная радикалами из южной части Газы, упала в районе города Ришон-ле-Цион в центре Израиля, в незаселённой местности. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Ранее израильские военнослужащие сообщили о воздушной тревоге в Ришон-ле-Ционе.
Переговоры о прекращении огня завершены без соглашения, Тель-Авив и ХАМАС не приняли предложения посредников, пишут СМИ. В анклаве Газы продолжаются бои в центре и южной части, а по северу ВВС АОИ нанесли несколько авиаударов.
На Западном берегу без существенных изменений, силовики проводят операции, а палестинцы устроили теракт. На границе с Ливаном состоялся обмен самыми массивными ударами с начала обострения, о жертвах и пострадавших информации нет. Проиранские формирования запустили дроны в направлении Хайфы из Ирака, однако до портового города ничего не долетело.
Фото: commons.wikimedia.org/Amos Meron (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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