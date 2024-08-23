Ветеран "Альфы" Гончаров: преступники заслуживают только пулю в лоб

Спецназ Росгвардии показал высочайший профессионализм в ходе операции по освобождению заложников, захваченных в ИК-19 в Суровикино Волгоградской области. Почётный президент ветеранов антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров отметил, что действия силовиков были безупречными. Он убеждён, что преступники не заслуживают пощады.
"Я считаю, Росгвардия продемонстрировала высокий профессионализм, выполнив задачу без лишнего напряжения. Полчаса — идеальный результат", — заявил Гончаров.
Он также подчеркнул, что в аналогичных ситуациях преступники должны понимать неизбежность наказания.
"Никаких вертолётов, денег и машин. Только пуля в лоб", — подчеркнул ветеран "Альфы".
Ранее ФСИН России сообщила, что заключённые колонии №19 захватили заложников, но в ходе операции снайперы нейтрализовали преступников. В результате несколько человек погибли, также есть раненые. Следком возбудил уголовное дело. Отметим, что 22 августа, за день до нападения, в ИК-19 присягу принимали молодые сотрудники ФСИН.
Фото: commons.wikimedia.org/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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