Китайская компания представила летающую гранату-дрон: новое слово в технологиях

Китайская компания по производству дронов презентовала уникальное устройство — гранату с дистанционным управлением, способную летать как БПЛА. Эта новинка представляет собой капсулу, оснащённую пропеллерами с четырёх сторон, что позволяет устройству перемещаться в любую точку. Разработчики пока не раскрыли данные о скорости и дальности полёта.
Отметим, что разработка была создана гражданской компанией, а не военной, что вызвало особый интерес у специалистов. Мощность устройства является особенно впечатляющей, что вызывает вопросы относительно цены и эффективности.
Однако более значимым аспектом этого изобретения является программа "Слияние военного и гражданского", в рамках которой этот дрон был создан. Данная программа, инициированная Компартией КНР, направлена на превращение НОАК в "ВС мирового класса" к 2049 году.
Основная цель программы — устранение барьеров между гражданскими научными, коммерческими и военными секторами Поднебесной, что должно способствовать внедрению передовых разработок в ОПК.
Ранее оборонная промышленность играла ведущую роль в создании новейших технологий, которые затем использовались в гражданском секторе. Сегодня ситуация изменилась: гражданские технологии могут стать ключевыми в развитии военных разработок.
Фото: flickr.com/zaphad1 (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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